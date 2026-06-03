Квартир не будет: в Хабарвоске застройщика осудили за хищение 432 миллионов рублей

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В Хабаровском крае завершилось уголовное дело, за которым «Комсомольская правда» следит с самого начала. Ещё в январе 2023 года мы рассказывали, как жилой комплекс «Гринвилль» в селе Тополево обещал стать уютным гнездышком для сотен хабаровчан, а обернулся котлованом разбитых надежд.

Тогда материалы дела только передали в Центральный районный суд, и фигуранту светило до десяти лет колонии. Спустя три с половиной года финал оказался куда прозаичнее: четыре года условно, пять лет испытательного срока и штраф в 800 тысяч рублей, то есть примерно по 185 рублей за каждый украденный миллион.

Напомним хронику аферы. Жилой комплекс «Гринвилль» начали строить в 2017 году, и тогда же развернулась агрессивная кампания по привлечению денег дольщиков. Людям рисовали радужные перспективы: вкладывайтесь сейчас, а через два года получите ключи. Но в 2019-м новоселья не случилось, в 2020-м стройка встала окончательно, а офис перестал отвечать на звонки.

В 2023 году мы писали: фактический руководитель компании, 47-летний мужчина, попал под уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие установило: с марта 2017-го по ноябрь 2020-го он создавал видимость бурного строительства, финансируя лишь подготовительные и нулевые работы.

Сотрудники компании, не подозревавшие о преступной кухне, продолжали продавать воздух доверчивым людям. Сам обвиняемый вину не признал.

Теперь, в июне 2026 года, Центральный районный суд Хабаровска поставил точку. Установлено, что 51-летний бывший руководитель ООО «Гринвилль» с самого начала не имел намерений исполнять обязательства перед дольщиками. 205 потерпевших потеряли в совокупности свыше 432 миллионов рублей. Люди продавали старые квартиры, брали кредиты, влезали в долги ради квадратных метров, которых так и не увидели.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штраф 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддерживали сотрудники прокуратуры Центрального района, предварительное следствие осуществляло СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Пока приговор в силу не вступил, обманутые дольщики вправе обжаловать приговор, но осадок остаётся горьким: котлован в Тополево зарос травой, а его архитектор отправился домой под аплодисменты испытательного срока.