Руку затянуло под болгарку: хабаровские микрохирурги спасают кисти дачников

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Дачный сезон в разгаре. Грядки вскопаны, теплицы блестят пленкой, и по всему краю с утра до вечера слышен звон электроинструмента. Но у медиков своя статистика, и она тревожная: с началом сезона жители края стали чаще получать тяжелые увечья при использовании болгарок, электропил, газонокосилок. И в большинстве случаев страдают именно кисти рук.

Только за последнюю неделю в краевую клиническую больницу имени О.В. Владимирцева обратились почти 50 человек с серьезными травмами после неосторожного обращения с садовой электротехникой.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Цифра внушительная. И за каждой своя история, своя боль и многолетняя реабилитация. Но есть и хорошая новость: хабаровские врачи умеют возвращать рукам жизнь.

Специалисты отделения микрохирургии кисти проводят многочасовые операции, позволяющие шаг за шагом восстановить сосуды, нервы и сухожилия. Это ювелирная работа. Благодаря высокому профессионализму травматологов-ортопедов и развитию микрохирургической техники пациентам сохраняют подвижность и мелкую моторику конечностей. Человек снова может держать ложку, застегивать пуговицы, работать — жить полноценной жизнью.

Заместитель главного врача по хирургии Евгений Булгаков подчеркивает: здесь речь идет не о пластической хирургии и не о красоте. Речь о функции.

«Наша главная задача сохранить человеку кисть так, чтобы в быту он мог брать мелкие предметы, работать и жить полноценной жизнью», — говорит он.

И добавляет, что больница оснащена современным микрохирургическим оборудованием. Это стало возможным благодаря поддержке президента и краевого правительства. Передовые технологии позволяют проводить сложнейшие операции на месте, не отправляя пациентов в федеральные центры. А это прямая реализация целей президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Одна из свежих историй — Артем Казарин. Мужчина получил множественные повреждения кисти, когда на даче неосторожно использовал болгарку.

«Болгарку закусило, и руку вместе с доской повело под инструмент, я просто не успел среагировать. Все очень быстро произошло», — вспоминает Артем.

В больнице имени Владимирцева ему провели две многочасовые операции. Травматолог-ортопед отделения микрохирургии кисти Александр Чечурин выполнил пересадку лучевого лоскута — часть тканей предплечья перенесли на сосуды кисти. Это позволило одномоментно закрыть обширный дефект.

Сегодня пациент уже спокойно сжимает и разжимает кулак и даже берет в руки тонкие предметы. Для хирурга, который сшивает сосуды толщиной с нить, это главная награда.

Традиции хабаровской микрохирургии кисти закладывались десятилетиями. Один из основателей этого направления в регионе — профессор Олег Владимирцев, чье имя сегодня носит больница. Травматологи-ортопеды отделения, следуя его принципам, уже более 40 лет постоянно совершенствуют мастерство и внедряют передовые технологии.