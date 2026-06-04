Скоростные маршруты 2026 в Хабаровском крае Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае стартовала речная навигация-2026. Первые теплоходы уже отправились в путь. Рассказываем о главных скоростных и дачных маршрутах этого лета. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Хабаровск».

Для жителей отдаленных сел водный транспорт - это часто единственная возможность добраться до города. В прошлом году скоростные «Метеоры» перевезли 126,7 тысячи пассажиров, что на 8,2 процента больше, чем годом ранее.

В этом году, 2 июня, первый «Метеор» вновь вышел на линию. На маршруте установлено 10 дебаркадеров. За один рейс теплоходы преодолевают 579 километров и останавливаются в селах Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и поселке Тыр. Перевозки выполняют теплоходы «Капитан Князев» и «Сергей Торбин». Билеты можно купить онлайн на сайте перевозчика – компании «КомПасс».

Теплоходы «Метеор» в Хабаровске

Комсомольск-на-Амуре – Бельго – Верхнетамбовское – Нижние Халбы – Комсомольск-на-Амуре

Отправление «Метеора» по понедельникам, средам и пятницам (с 15 мая по 23 октября 2026 года)

Рейсы выполняет теплоход . Линия связывает Комсомольск с селами Бельго, Верхнетамбовское и Нижние Халбы. Для местных жителей это важный транспортный путь, особенно в летний сезон.

Метеоры в Хабаровске 2026

Комсомольск-на-Амуре – Пивань – Комсомольск-на-Амуре

Отправление «Метеора» по пятницам, субботам и воскресеньям (с 15 мая по 18 октября 2026 года).

"Метеоры" в Хабаровском крае 2026

Дачные теплоходы в Хабаровске

Пригородная линия Прибрежная – Речной вокзал – Дачная – 13 км – Березка – Парус

Теплоход отправляется ежедневно, кроме понедельника и четверга (с 1 мая по 31 июля)

Расписание теплоходов 2026 в летнее время

Прибытие в конечный пункт может задерживаться из-за плохих погодных условий.

Маршрут Хабаровск – Новокаменка

Теплоход «Бриллиант» отправляется по пятницам и выходным (с 1 мая по 31 июля 2026 года). В праздничные дни 1, 11 мая и 12 июня работает по расписанию выходного дня.

Маршрут "Метеора" Хабаровск -Новокаменка

Уточнить информацию о рейсах можно у диспетчера по телефону 8-924-310-61-39.

Межмуниципальная линия Хабаровск – Победа

Теплоход «Заря-173» ходит по этому маршруту по средам, субботам и воскресеньям (с 1 мая по 31 июля 2026 года)

Маршрут теплохода Хабаровск-Победа

Линия обслуживается при достаточном уровне воды. В праздники 1, 11 мая и 12 июня теплоход работает по расписанию выходного дня.

Для многих населенных пунктов речные перевозки остаются основным видом транспорта. Направление Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре относится к социально значимым. Цена проезда зависит от дальности остановки. Для детей билет стоит половину от полной стоимости.

Уточнить информацию о рейсах на скоростной линии можно у диспетчера компании «КомПасс» по телефону +7 (924) 313-81-01. Расписание также доступно на официальном сайте министерства транспорта Хабаровского края во вкладке «Водный транспорт». Навигационный сезон планируют завершить 24 октября включительно.

Расписание речных трамваем в Хабаровске 2026 Фото: Ольга Григорьева

Актуальное расписание речных трамваев в Хабаровске 2026

С 1 мая по 31 июля 2026 года в Хабаровске запустили и речные трамваи. В будние дни (кроме понедельника и четверга) запланировано по два рейса. По выходным и праздникам по три рейса. В праздничный день - 12 июня, теплоходы Хабаровска работают по расписанию выходного дня. У

Из Хабаровска первые рейсы отправляются в 7:40 по маршрутам Прибрежная – Речной вокзал – 10-й км и Прибрежная – Речной вокзал – Дубки, а в 7:30 по маршруту Речной вокзал – Садовая-1.

На линии работают четыре теплохода: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва – 80» и «Москва – 81».

Уточнить информацию по работе теплоходов можно по телефону диспетчерской службы: 8-924-310-61-39.