Пакет под чужим окном: хабаровчанка отдала незнакомцам почти 3 миллиона, чтобы «спасти» их

Фото: Ольга Григорьева

Она аккуратно завернула пачки в пакет, вышла из подъезда чужого дома и положила свёрток под балкон квартиры, в которой даже не живёт. В голове звучала только одна мысль: «Так надо, чтобы спасти деньги».46-летняя жительница краевой столицы лишилась почти трёх миллионов рублей. И сделала всё сама своими руками.

Всё началось с обычного телефонного звонкой. На том конце провода — вежливый, уверенный голос. «Сотрудник банка». Он сообщил страшную новость: от имени женщины якобы пытаются перевести крупную сумму в иностранное государство. Террористы? Мошенники? Неважно. Важно другое: сбережения в опасности. Их нужно срочно «декларировать» и спасать.

Женщина не стала звонить на горячую линию банка. Она не бросила трубку. Она поверила.Следуя чёткой инструкции незнакомца, хабаровчанка отправилась в отделение банка. Без паники, без лишних вопросов сняла все наличные. Порядка трёх миллионов рублей.

А потом началось самое странное, если смотреть со стороны. Мошенники объяснили: «сотрудник службы безопасности» заберёт деньги. Но не в отделении, не у её дома. А в другом районе — Железнодорожном. Женщина взяла пакет, положила туда почти три миллиона и… отправилась делать закладку.

Она подошла к многоэтажке, нашла нужный подъезд, дождалась, пока никого нет, и оставила свёрток под балконом чужой квартиры.

«Всё под контролем, — заверили её по телефону. — Мы уже всё видим. Деньги в безопасности».

Часы шли, никто не пришёл, никто не вернул ей ни рубля. Только тогда женщина поняла: никакого «сотрудника службы безопасности» не существует. А есть статья 159 УК РФ, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет колонии. Вот только найти тех, кто сидел на том конце провода, будет очень непросто. Их голоса – фантом, а номера одноразовые.

Полиция Хабаровска в который раз напоминает:

— Сотрудники банков и полиции никогда не звонят гражданам с сообщениями о подозрительных переводах.

— Они никогда не требуют снять наличные и тем более — оставлять их под балконами, в мусорных баках или переводить на «безопасные счета». Его не существует.

— Единственный безопасный номер, когда вам звонят такие «специалисты», — кнопка отбоя.

Если вы стали жертвой мошенников не молчите. Звоните 02 или 102 (бесплатно с мобильного). Даже если вам стыдно. Даже если вы уже оставили пакет под чужим окном. Шанс найти преступников есть только в первые часы.

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