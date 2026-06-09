ПМЭФ-2026: итоги работы делегации Хабаровского края на петербургском форуме

Фото: Андрей Терехин

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Демешиным завершила работу на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Масштабное событие, собравшее около 20 тысяч участников из более чем 130 стран, стало для региона не только дискуссионной площадкой, но и местом подписания стратегических соглашений на десятки миллиардов рублей.

Главной темой форума стал «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Выступление Президента России Владимира Путина, который отметил смену глобальных экономических лидеров (доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила 40%), задало тон всей работе делегации.

Курс на Восток

Хабаровский край, по словам Дмитрия Демешина, оказался в полном тренде заявленного Президентом курса. Регион делает ставку на углубление сотрудничества со странами АТР, в первую очередь с Китаем.

«Совершенно очевидно, что наше взаимодействие с КНР дает свой результат. Мы наращиваем темпы», – заявил губернатор, комментируя итоги пленарной сессии.

Цифры подтверждают слова главы региона: за последние годы в экономику края проинвестировано 1,4 триллиона рублей. Причем, как подчеркнул Демешин, этому способствуют решения, принятые в том числе и на площадке ПМЭФ.

Списание долгов

Отдельным блоком власти края обсудили поддержку предпринимательства. Дмитрий Демешин встретился с президентом РСПП Александром Шохиным. Повод для оптимизма есть: в Хабаровском крае суды встают на сторону бизнеса в 89% случаев, а 94% замечаний бизнес-омбудсмена учитываются чиновниками.

Серьезным подспорьем для регионального бюджета станет решение правительства РФ о списании Хабаровскому краю 6,55 миллиарда рублей долга. Ранее регион уже освободили от 7,78 миллиарда.

«Все это позволит нам направить деньги в поддержку реального сектора экономики, в поддержку наших социальных инициатив», – пояснил губернатор.

Технологии

В сфере цифровизации главным событием стало подписание соглашения с ПАО «МТС». Документ, подписанный вице-премьером Ириной Горбачевой, предполагает масштабную модернизацию связи вдоль автомобильных трасс, внедрение «Умного города» (включая анализ данных с приборов учета) и установку многофункциональных опор с Wi-Fi и видеонаблюдением.

«За любым цифровым проектом прежде всего стоят люди и качество их жизни», – прокомментировала Ирина Горбачева.

Кроме того, край подтвердил статус технологического лидера, приняв «Хартию технологического суверенитета и импортозамещения», к которой присоединились уже 390 организаций. Губернатор привел в пример авиастроительный кластер в Комсомольске-на-Амуре, где малый бизнес теперь выпускает сложные жгуты и кабельные сети для самолетов.

Миллион за третьего

Демографическая политика стала одной из самых ярких тем на полях форума. Глава региона встретился с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом. Компания запускает на базе хабаровского завода по производству напитков программу «Формула семьи».

Работники предприятия теперь получат целевые выплаты: 500 тыс. рублей за первого ребенка, 750 тыс. за второго и 1 млн рублей за третьего и каждого последующего. Программа рассчитана до 2028 года.

«Мы ценим вклад компании в демографическое благополучие края», – отметил Дмитрий Демешин.

Молоко, стекло и трубы

В экономической части форума акцент был сделан на импортозамещение и развитие промышленности.

Крупнейший производитель молока в России построит в Хабаровском крае комплекс на 6 тысяч голов дойного стада. Это позволит втрое увеличить производство собственного молока (сейчас обеспеченность региона составляет менее 10%). Площадки рассматриваются в Бикинском районе и Вяземском.

А также достигнуты договоренность по строительству завода по переработке стеклобоя и полимеров в Хабаровске. Это первый на Дальнем Востоке комплексный проект по переходу на экономику замкнутого цикла. Из отходов будут делать новую тару и экоподдоны.

На полях форума губернатор обсудил с бизнес-сообществом возможности строительство более 40 км сетей водоснабжения в Хабаровске и районе. Стоимость проекта более 15 млрд рублей.

Чистая вода для Советской Гавани

Ключевым экологическим и инфраструктурным прорывом стало трехстороннее соглашение между правительством края, «Росводоканалом» и «Полиметаллом». Стороны займутся строительством современных очистных сооружений в Советской Гавани.

Председатель совета директоров компании Александр Говорунов связал этот проект с будущим экономики территории. Строительство очистных, по его словам, может возобновить паузу в возведении Тихоокеанского гидрометаллургического комбината.

Генеральный директор «Росводоканала» Сергей Эмдин назвал проект уникальным: сооружения смогут принимать и промышленные, и бытовые стоки.

«Такого в регионе еще не делали — это принципиально новый уровень», – заявил он.

Хабаровский край покидает ПМЭФ-2026 с пакетом соглашений, охватывающих все сферы жизни: от демографии и экологии до высоких технологий. Как резюмировал Дмитрий Демешин: «Хабаровский край в тренде тех направлений, тех векторов развития экономики, которые озвучил наш Президент». Центральным месседжем форума для региона стал переход от обсуждения проблем к их конкретному финансовому и промышленному решению. Одним из стратегических направлений для этого является участие региона в крупных форумах под эгидой федерального правительства и администрации Президента. Так на ПМЭФ был заключен ряд соглашений, призванных привлечь в Хабкрай десятки миллиардов рублей на его развитие.