Сергей Кравчук оценил реализацию нацпроектов в Нанайском районе

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

В рамках исполнения поручения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, мэр краевой столицы, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук с рабочим визитом посетил Нанайский район. Поездка положила начало серии выездных мероприятий, призванных усилить взаимодействие между уровнями власти для развития территорий.

Как отметил глава региона, конкуренция за федеральное финансирование программ и президентских проектов высока, поэтому муниципалитетам необходимо не просто участвовать в механизмах поддержки, но и активно перенимать лучшие практики друг у друга.

Сергею Кравчуку поручено провести мониторинг реализации нацпроектов, «Народной программы» «Единой России» и «Атласа проблемных объектов» во всех муниципалитетах края.

Маршрут получился насыщенным. Глава ассоциации осмотрел ключевые объекты строительства и благоустройства, а также объекты, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках развития ТОС.

В селе Маяк делегация во главе с Кравчуком проверила долгожданный Дом культуры. Первая остановка — село Маяк. Здесь по «Народной программе» «Единой России» возводится новый Дом культуры. Стройка идет полным ходом.

Здесь же, в Маяке и в селе Джари, возложили цветы к новым памятникам землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной.

А вот в Джари мэру показали то, чем гордятся: площадку для ГТО, выросшую по президентскому нацпроекту, и облагороженную территорию Центра нанайской культуры. Деньги на неё тоже выделяли по партийной программе.

В районном центре, селе Троицком, мэр Хабаровска побывал на строительной площадке детского сада №4, где по нацпроекту «Семья» (инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) ведется капитальный ремонт учреждения.

Глава района Николай Сафронов отчитывался фактами.

— На восстановление разбитых дорог выделили 47 миллионов рублей. В списке семь самых разбитых участков улиц в районе. Детский сад №4 получит 34 миллиона на капремонт. Деньги идут из нацпроекта «Семья», который инициировал лично президент Владимир Путин. Причём сам район добавил к этому 10 миллионов сверху — чтобы сделать объект не просто отремонтированным, а удобным, – доложил глава района Николай Сафронов.

Отдельная история ДК в Лидоге. Там зрительный зал не работал несколько лет. Сейчас, благодаря новой краевой программе модернизации культуры, он наконец-то оживёт.

Вопросы развития территории и пути решения проблем обсудили на заседании Совета муниципальных образований Хабаровского края, которое прошло в администрации Нанайского муниципального района.

— Губернатор поручил мне провести мониторинг реализации ключевых проектов. Развитие региона — это общая задача, где успех зависит от слаженной работы всех уровней власти. Проведение юбилейного совета здесь, в Нанайском районе, символично. Мы находимся на земле с богатейшей историей и культурой. Наша задача как органов местного самоуправления — решать хозяйственные вопросы и быть гарантом сохранения этой уникальности для будущих поколений, но и быть гарантом сохранения этой уникальности для будущих поколений», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Председатель ассоциации Совета муниципальных образований Хабаровского края подчеркнул, что в районе активно реализуются мероприятия национальных проектов и Народной программы, в рамках которых строятся новые спортивные объекты, ремонтируются дошкольные учреждения, возводятся объекты комфортной городской среды.

«Внимание со стороны Сергея Анатольевича как мэра Хабаровска и очень опытного руководителя, его поддержка как председателя Совета очень ценны. Его визит — это возможность обменяться опытом, обсудить насущные проблемы, найти пути их решения», — сказал глава Нанайского муниципального района Николай Сафронов.

По итогам заседания Сергей Кравчук вручил Благодарности лучшим работникам учреждений и активистам района. Он отметил, что подобные выезды станут регулярными. Это позволит создать целостную картину проблем и достижений каждого муниципалитета, чтобы выстроить эффективную систему поддержки на региональном и федеральном уровне.

В ближайшее время глава краевой столицы планирует посетить Вяземский и Бикинский районы.