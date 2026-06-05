Доверчивость под градусом: ночное застолье обернулось пропажей цепочки

Фото: Таисия Субботина

В дежурную часть отдела полиции № 3 Хабаровска обратилась жительница Индустриального района с заявлением о краже. Женщина рассказала, что случайный знакомый похитил у нее золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Как установили сотрудники полиции, в течение дня заявительница находилась у подруги, где распивала спиртные напитки. Ночью, когда она возвращалась домой, то зашла в магазин за продуктами. На выходе разговорилась с двумя мужчинами и пригласила их к себе в гости.

Когда новые знакомые ушли, горожанка обнаружила пропажу, цепочки на шее не было.

Оперуполномоченные задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Кировского района. Биография фигуранта, мягко говоря, богатая на криминальные эпизоды. Ранее он был судим за убийство, разбой, вымогательство и угон. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Теперь — новая статья.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, на следующее утро после кражи он сдал цепочку в один из ломбардов. Выручил 15 тысяч рублей — втрое меньше реальной стоимости украшения. Полученные деньги мужчина потратил на продукты питания и алкоголь.

Полицейские провели выемку: для погашения причиненного ущерба у задержанного изъяли смартфон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Пока фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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