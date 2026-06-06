Фото: Ульяна Кузьменко

Жителям краевой столицы и большинства районов края в ближайшие дни не стоит убирать далеко зонты и теплые кофты. Установившийся над регионом Охотский антициклон продолжает диктовать свои условия, отодвигая настоящее лето как минимум до середины следующей недели.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

В региональном Гидрометцентре сообщают, что текущие показатели температуры держатся на отметке 7–8 градусов ниже климатической нормы. Однако метеорологи обещают теплеть начнет уже 9 июня.

Ближайшие два дня станут настоящим испытанием для метеочувствительных людей и дачников, надеявшихся на выход на грядки. Суббота, 6 июня, в Хабаровске пройдет под аккомпанемент ветра и кратковременных дождей. Северо-восточный ветер разгонится до 9–14 м/с , а столбик термометра днем с трудом достигнет +14..+16°C.

Ночь с субботы на воскресенье, по данным синоптиков будет самой холодной на неделе. В Хабаровске температура воздуха может опуститься до +2..+4 градусов. Местами по краю возможны заморозки до 0°C.

Воскресенье, 7 июня, будет контрастным. Погода начнет меняться с севера , туда начнет поступать тепло с запада. В Хабаровске будет сухо, без существенных осадков, днем +15..+17°C . А вот северянам повезет больше: в центральных районах днем воздух прогреется до +16..+21°C .

Первые дни следующей недели будут встречать хабаровчан все тем же холодным северо-восточным ветром. В понедельник, 8 июня, в городе ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут около +17..+19°C .

Перелом наступит в среду, 9 июня. Ожидается, что с этого дня влияние Охотского антициклона начнет ослабевать, поменяется ветер, поднимется температура. Ветер сменит направление на юго-западное. Если первая половина недели пройдет при температуре +14..+18°C, то уже к четвергу-пятнице воздух прогреется до комфортных +20..+25°C .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жемчужина на рельсах: Хабаровск стал ключевой точкой нового железнодорожного круиза