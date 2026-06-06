Радоновые ванны: в Ванинском районе утвердили программу развития туризма

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К юбилею района, который в 2028 году отметит 55-летие, здесь планируют превратить территорию в точку притяжения для путешественников со всего Дальнего Востока. В Ванинском районе утверждена собственная программа развития туризма. Глава муниципалитета Алексей Маслов и министр туризма края Марина Ярцева обсудили потенциал территории во время рабочей поездки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время чиновники подготовят дорожную карту по реализации стратегии. Главная ставка в развитии внутреннего туризма в Ванинском районе – на уникальные природные объекты, которым нет аналогов в регионе.

«Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов», – отметил глава района Алексей Маслов.

В первую очередь речь идет о поселке Тумнин, который уже сейчас называют скрытой жемчужиной края. Именно там находятся термальные радоновые источники, обладающие мощными лечебными свойствами. Местные жители и бывалые путешественники сравнивают тумнинскую воду по воздействию с водой знаменитых курортов Кавказа. Рядом с источниками расположена турбаза «Тумнинский родник» и санаторий-профилакторий «Горячий ключ».

Туристический потенциал района не ограничивается бальнеологией. В рамках программы планируется развивать несколько направлений одновременно:

Этнографический туризм: Село Датта, которое является культурным центром малочисленного народа орочей. Здесь гости смогут познакомиться с бытом, традициями и ремеслами коренных жителей Приамурья.

Экотуризм: Река Улике. Этот водный объект привлекает любителей дикой природы и сплавов.

Промышленный туризм: В районе есть крупные промышленные объекты (прежде всего, Ванинский морской порт и связанная с ним инфраструктура), интересные для профориентационных экскурсий.

Лечебно-оздоровительный: Помимо Тумнина, в районе работают пансионаты «Здоровье» и «Лесное эхо», куда местные жители уже сейчас едут за тишиной и чистым воздухом.

Министр туризма края Марина Ярцева в ходе встречи с предпринимателями и руководителями туробъектов выявила главную боль местного турбизнеса.

«Тумнинский минеральный источник является уникальным природным объектом. Именно поэтому так важно все это развивать и поддерживать», – подчеркнула Марина Ярцева.

Главная проблема сегодня — слабая популяризация и нехватка сформированного спроса. Многие жители Хабаровска просто не знают, что в двух часах езды от Комсомольска есть курорт с термальной водой.

Разработка дорожной карты должна учесть не только рекламу, но и конкретные шаги по улучшению инфраструктуры: подъездные пути к источникам, состояние баз отдыха и подготовку кадров для приема гостей.

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