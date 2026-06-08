В Хабаровске начался ремонт Уссурийского и Амурского бульваров

Жители внимательно следять за обновлением городских бульваров. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Долгожданная реконструкция одной из главных прогулочных артерий города началась в краевом центре. Вместо опасных ветхих деревьев высадят 50 новых, плитку заменят на современное покрытие, а 3D-забор не испортит селфи. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с жителями краевого центра, общественниками, учеными и экологами, чтобы обсудить вопросы реконструкции Уссурийского бульвара. Проект масштабный, долгожданный и, как выяснилось, очень живой: горожане следят за каждым деревом, каждой плиткой и даже будущим забором.

– В этом году мы приступили к благоустройству Амурского и Уссурийского бульваров. Проект реализуется в рамках мастер-плана развития города, утвержденного по инициативе Президента Владимира Путина, — напомнил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Два года ушло на то, чтобы проект появился на свет. Первый год собирали предложения от хабаровчан, в том числе от студентов. Второй отбирали лучшие идеи, обсуждали, дорабатывали, считали сметы. Так что бульвар действительно создается с учетом мнения тех, кто по нему гуляет.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Самый острый вопрос, как и предполагалось, коснется деревьев. Хабаровчане любят свой бульвар за тень и зелень. Однако, многие растения уже отслужили свой срок и стали опасными.

– Взамен старых и опасных деревьев, которые во время порывистых ветров могут рухнуть и навредить прохожим, мы высадим новые, – успокоила собравшихся начальник управления по охране окружающей среды Ирина Дубянская.

Она объяснила, что всего под санитарную рубку на Уссурийском бульваре попадают 35 ветхих растений. А взамен этой осенью тут высадят 50 новых деревьев и более 100 кустарников. Среди новоселов – боярышник, черемуха, березы и клены. Как подчеркнули в управлении по охране окружающей среды, все породы гипоаллергенные и адаптированные к дальневосточному климату. Так что любителей весенней аллергии тоже пожалели.

Галина Морозова, ведущий научный сотрудник Института водных и экологических проблем, кандидат биологических наук, поддержала экологов, но внесла свое предложение:

– Высаживать необходимо наши дальневосточные деревья. Многие не знают их названия, поэтому предлагаю установить рядом с ними таблички с информацией об этих растениях, - отметили экологи.

Работы на бульваре начались сразу после Дня города. Первый этап будет проходить от улицы Пушкина до Шеронова. Сейчас устанавливают ограждение. Подрядчик обещает 3D-забор, который, по словам строителей, будет выглядеть эстетично и не испортит фото на фоне бульвара.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Параллельно демонтируют старую брусчатку и асфальт, готовят грунт с песком и щебнем. Скользкое покрытие в сквере у Гоголя уйдет в прошлое. Вместо него уложат два типа покрытия: плитка «Старый город» и более качественная брусчатка. По краям установят гранитные бордюры. Почти 5 километров. Долговечно и красиво.

А еще здесь появятся малые архитектурные формы, арт-объекты, детские и спортивные площадки, вело- и беговые дорожки, места для выставок и уютные уголки тихого отдыха.

– Реализация проекта направлена на создание многофункционального общественного пространства, сочетающего возможности для активного отдыха, занятий спортом, творческого развития и спокойных прогулок. Новое благоустройство сделает бульвар еще более привлекательным для жителей Хабаровска всех возрастов, а также для туристов, – подвел итог беседы заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Илья Гарнага.

Проект находится на особом контроле губернатора Дмитрия. Работы на первом этапе завершатся осенью. В следующем году очередь дойдет до следующих участков.

Напомним, что параллельно с Уссурийским работы стартовали и на Амурском бульваре в Хабаровске. Они входят в число приоритетных объектов мастер-плана социально-экономического развития городов ДФО до 2030 года, утвержденного Президентом России. Благоустройство бульваров выполнят за счёт президентской единой субсидии.

На Амурском бульваре облагородят участок от улицы Ленинградская до Дикопольцева. Там появятся малые архитектурные формы, качели, скамейки, пешеходные дорожки и газоны. Высадят деревья и кустарники, обустроят сцену. Участок от вокзала до улицы Дикопольцева предлагается отвести под проведение массовых мероприятий - этому способствует наличие площадки у кинотеатра «Дружба».

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