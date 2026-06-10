«Нашел два мешка на берегу»: хабаровчанин хотел полакомиться осетриной, и попал под уголовное дело

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам ОМВД России по Комсомольскому району

В Комсомольском районе полицейские изъяли у местного жителя 29 килограммов рыбы осетровых пород и 5,5 кг черной икры. Свою добычу мужчина объяснил просто: нашел на берегу Амура. История «рыбного везения» обернулась уголовным делом с перспективой до четырех лет тюрьмы.

В разгар оперативно-профилактической операции «Путина-2026» сотрудники уголовного розыска Комсомольского района задержали 33-летнего мужчину. По месту его регистрации полицейские обнаружили 23 фрагмента рыбы семейства осетровых пород общим весом 29 килограммов и 11 контейнеров с черной икрой по 0,5 литра каждый (еще 5,5 килограмма деликатеса).

Как рассказал сам подозреваемый, он просто гулял по берегу Амура и нашел два мешка с рыбой и коробку с икрой. Не пропадать же добру? Мужчина решил перевезти находку домой, чтобы употребить в пищу. На вопрос, почему не сообщил о находке в полицию или рыбоохрану, у него, видимо, не нашлось ответа.

Проблема в том, что осетровые породы рыб занесены в Красную книгу Российской Федерации и охраняются международными договорами. Их добыча, хранение и тем более употребление без специальных разрешений строго запрещены.

Отделением дознания ОМВД России по Комсомольскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Пока же в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, проще говоря, он обязан приходить к следователю по первому вызову.

Фрагменты рыб и контейнеры с икрой сотрудники полиции изъяли и поместили на ответственное хранение. Версия фигуранта о находке краснокнижного деликатеса проверяется. Поверят ли правоохранители в «сказку о двух мешках», пока неясно.