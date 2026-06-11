Книги под облаками: в Хабаровске открылись летние читальные залы под открытым небом

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

ДВГНБ и детская библиотека имени Наволочкина приглашают горожан на выставки, мастер-классы, лекции и фримаркеты в парке Муравьева-Амурского и на Муравьева-Амурского, 1.

В краевой столице наступило время, когда книжки выходят на улицу — дышать свежим воздухом и радовать читателей. Дальневосточная государственная научная библиотека уже в десятый раз открыла «Летний читальный зал». Хабаровская краевая детская библиотека имени Наволочкина подхватывает эстафету со своим проектом «Солнце! Книги! 100 фантазий!». Горожане могут читать, мастерить, играть и даже забирать книги бесплатно. И всё это под открытым небом.

Десять лет на свежем воздухе

Проекту ДВГНБ уже целое десятилетие. Задумка простая и гениальная: взять богатейший книжный фонд, вынести его на улицу и предложить прохожим. Не заходить в тихие и строгие библиотечные залы, а взять книгу с собой в парк, почитать ребенку на лавочке или просто полистать журнал под солнцем.

«Этот формат работы направлен на популяризацию чтения, — рассказывает заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко. — За сезон нам удается представить на площадках летнего читального зала более трех тысяч изданий. Для Дальнего Востока, с его суровым климатом и коротким, но ярким летом, такой формат особенно важен. Это пространство живого общения, чтение становится объединяющим ритуалом для всей семьи».

И действительно: пока взрослые знакомятся с тематическими выставками или выбирают себе книги на выставке «Возьми книгу с собой». Там раздают издания совершенно бесплатно), юные читатели проводят время в специальном детском уголке. А тематические выставки обновляются каждую неделю, скучно не будет.

Где, когда и что?

Площадка ДВГНБ работает по двум адресам. Основная — рядом с главным зданием библиотеки на улице Муравьева-Амурского, 1. Режим работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 19:00, в пятницу и субботу — с 10:00 до 17:30, в воскресенье — с 11:00 до 17:00. Вторая точка — в Хабаровском краевом парке имени Муравьева-Амурского.

Детская библиотека имени Наволочкина выбрала для своего летнего зала «Солнце! Книги! 100 фантазий!» именно парк — площадку возле сценической «Ракушки». Здесь по субботам с 12:00 до 16:00 проходят экологические, патриотические и литературные интерактивные программы. В программе — книжные новинки, уникальные альбомы и даже книги с дополненной реальностью.

Афишу всех событий можно отслеживать на сайтах библиотек. Но ближайшие мероприятия лучше запланировать уже сейчас.

Что будет в ближайшие дни?

14 июня (пятница) — Хабаровский край отметит День многодетных семей. В честь этого ДВГНБ развернет в парке имени Муравьева-Амурского интерактивную программу «Счастливы вместе». С 11:00 до 17:00 напротив «Ракушки» будет работать книжно-иллюстрированная выставка «Семьи волшебное тепло», пройдет викторина «Герои любимых сказок» и мастер-классы для всей семьи.

Библиотекари ждут хабаровчан и гостей города. Вход свободный. Книги - бесплатно. Хорошее настроение в подарок.