Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» продолжает 14-й рейс по отдаленным территориям Хабаровского края. На борту работает мобильная бригада Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре в составе 19 узких специалистов.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

За 10 дней бригада посетила девять населенных пунктов из 32 запланированных. Ежегодные рейсы теплохода реализуют цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за десять дней непрерывной работы мобильной бригады врачи зафиксировали свыше 7,4 тыс. обращений за медицинской помощью. Всего специалисты приняли 671 пациента, 239 из которых — дети. По итогам проведенных осмотров медики диагностировали 3 135 заболеваний.

Руководитель медицинской бригады Наталья Кадыргулова отметила, что жители активно идут к врачам и доверяют им. Цель бригады не только осмотреть и оказать помощь, но и обучить человека жить со своим диагнозом, а также снизить риски.

Среди выявленных заболеваний чаще всего встречаются сердечно-сосудистые патологии: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Серьезной проблемой остается табакокурение — на борту работает психиатр-нарколог, помогающий пациентам справляться с зависимостью. Также жители жалуются на гастриты, панкреатиты и крапивницу. У мужчин нередко выявляют варикозное расширение вен и паховые грыжи, у подростков — варикоцеле. Врачи также обращают внимание на высокий холестерин и повышенный сахар, которые часто сопровождают диабет второго типа.

Среди кожных заболеваний чаще всего встречаются контактные дерматиты, экземы и псориаз. Также нередко диагностируются болезни опорно-двигательного аппарата и нервной системы, остеохондроз, последствия травм позвоночника, а также постинсультные и постинфарктные состояния.

По итогам осмотров 18 пациентов направлены на госпитализацию для дальнейшего обследования и лечения в стационарах края. Еще 29 жителям медики оказали помощь в лечении алкогольной зависимости — с каждым из них работал психиатр-нарколог. У пятерых жителей врачи выявили подозрение на онкологические заболевания — все они взяты под наблюдение и направлены на дополнительную диагностику.

График работы теплохода «Здоровье»:

11 июня — село Ухта.

12 июня — сёла Солонцы и Кольчем.

14 июня — село Тахта.

Далее бригада прибудет в район имени Полины Осипенко:

16–17 июня — сёла Оглонги и Удинское, посёлок Херпучи.

Затем специалисты вернутся в Ульчский район:

18 июня — посёлок Тыр, сёла Белоглинка и Кальма.

19 июня — село Сусанино.

20 июня — село Богородское.

21 июня — село Савинское.

22 июня — село Булава.

23 июня — село Мариинское и посёлок Мариинский Рейд.

Затем теплоход отправится в Комсомольский район:

25 июня — село Чёрный Мыс и село Новоильиновка.

26 июня — посёлок Ягодный.

27 июня — село Нижнетамбовское.

28 июня — село Нижние Халбы.

29 июня — село Верхнетамбовское.

30 июня — село Бельго.

Вечером 30 июня теплоход возвращается в Комсомольск-на-Амуре.