«А поехали в ХК!»: хабаровские блогеры и журналисты побывали в хабаровском планетарии и на кочевой пасеке

Фото: Екатерина Подпенко

В Хабаровском крае стартовал необычный туристический эксперимент. Проект с бодрым названием «А поехали в ХК!» Идея проста: представитель краевого министрества туризма собирают в команду блогеров, журналистов и общественников . Те едут по краю, смотрят на глэмпинги и базы отдыха и выдают объективную картину: где сервис, а где «боль и инфраструктурный ад». Такой подход, по замыслу организаторов, заставляет местный бизнес работать над ошибками.

Проект стартовал весной 2026 года и сразу взял курс на всесезонность. Первый пресс-тур прошел перед майскими праздниками. Сначала акцент сделали на ближних подступах к Хабаровску — леса, реки, базы в окрестностях. Теперь география будет расширятся: от популярных достопримечательностей до труднодоступных территорий края.

Главная цель: чтобы о классных местах в Хабаровском крае узнали не только местные, но и гости из других регионов. И узнали не из рекламных буклетов, а из репортажей тех, кто сам всё проверил.

В первых поездках участники знакомились исключительно с загородными базами отдыха: шашлыки, домики, природа. А в этот раз в Минтуризме устроили пресс-тур по образовательно-развлекательным объектам.

Признаюсь честно: отправляясь в пресс-тур проекта «АПоехалиВХК», я была уверена, что неплохо знаю окрестности Хабаровска. Казалось бы, живём рядом, ездим по одним дорогам, любуемся тем же Амуром. Но уже через несколько часов стало понятно: совсем рядом с городом существует целый мир, который многие из нас почему-то откладывают на потом.

Фото: Екатерина Подпенко

Наше путешествие началось с места, которое каждый хабаровчанин видел хотя бы раз на фотографии, но далеко не каждый посещал лично, музея истории Амурского моста.

Сказать, что экскурсию здесь проводят с душой, значит не сказать ничего. Главный хранитель фондов Алексей Лисицын рассказывал об истории знаменитого сооружения так увлечённо, словно сам стоял рядом со строителями больше ста лет назад. Под его рассказ оживали старые фотографии, чертежи и архивные документы.

Фото: Екатерина Подпенко

Особое впечатление произвёл 127-метровый пролёт исторического моста, сохранившийся с 1916 года. Стоя на массивной металлической конструкции, сложно отделаться от мысли, что именно такие инженерные проекты когда-то меняли судьбу огромных территорий. Сверху открывается вид на могучий Амур, по которому неспешно движутся суда, а рядом шумит современный мост — словно живое продолжение истории.

Впрочем, музей интересен не только мостом. На его территории можно встретить настоящих железнодорожных ветеранов. Огромный паровоз кажется знакомым героем из детских книг и фильмов, а вот локомобиль вызывает настоящее удивление. Небольшая машина на колёсах напоминает одновременно и серьёзный промышленный механизм, и необычную игрушку из прошлого века.

Фото: Екатерина Подпенко

После погружения в историю нас ждал настоящий прыжок в будущее. Спустя полчаса мы попали в первый на Дальнем Востоке аккредитованный проекционный планетарий.

Центр популяризации космонавтики «Космосфера» встречает гостей ракетами, спутниками и разговорами о звёздах. Но главная магия начинается в планетарии.

Фото: Екатерина Подпенко

Стоит только погаснуть свету, как потолок превращается в бесконечное космическое пространство. Планеты, галактики, звёздные скопления буквально окружают зрителей со всех сторон. На несколько минут перестаёшь думать о делах, телефоне и городской суете.

Руководитель проекта, сотрудник ГК «Роскосмос» Михаил Рудаков и исполнительный директор федерации прикладных видов спорта и военно-патриотической подготовки Михаил Русанов подготовили для нас экскурсию. Кажется они способны заразить космосом даже тех, кто никогда не отличал Марс от Юпитера. За полчаса экскурсии мы успели узнать, из чего состоит обшивка космических аппаратов, как работают спутники и почему освоение космоса остаётся одной из самых сложных задач человечества.

Фото: Екатерина Подпенко

Особый интерес вызывают подлинные автографы космонавтов и инженеров, благодаря которым история освоения космоса перестаёт быть чем-то далёким и книжным.

Для любителей острых ощущений здесь предусмотрено отдельное испытание – гироскоп. Со стороны всё выглядит довольно безобидно: кресло внутри металлической конструкции. Но стоит механизму прийти в движение, как привычное понимание, где верх, а где низ, исчезает без следа. Самые смелые участники нашей группы выходили оттуда с улыбками и слегка растрёпанными причёсками.

Фото: Екатерина Подпенко

Казалось бы, после космоса удивить уже сложно. Но финальная точка маршрута доказала обратное. На кочевой пасеке журналистов встретила чета пчеловодов. Сергей и Мария Алавердовы – это люди, которые могут говорить о пчёлах бесконечно долго и настолько увлекательно, что уже через несколько минут начинаешь внимательно разглядывать каждого полосатого жителя улья.

Здесь нам показали устройство пасеки, научили пользоваться дымарём и объяснили, чем трутень отличается от рабочей пчелы. Причём теория быстро сменилась практикой. Надев защитные маски, мы отправились знакомиться с обитателями ульев поближе. Оказалось, что пчелиная семья – это настоящий сложный организм со своими законами, порядками и строгим распределением обязанностей.

Фото: Екатерина Подпенко

Но неожиданным открытием для нас стал апидомик. Снаружи он выглядит как небольшой деревянный домик. Внутри лежаки, под которыми размещены ульи. Пчёлы живут своей жизнью буквально в нескольких сантиметрах от человека, оставаясь при этом полностью изолированными. В помещении слышно негромкое ровное жужжание. Оно создаёт удивительную атмосферу спокойствия. Кажется, будто время начинает течь медленнее, а привычная городская суета остаётся где-то очень далеко. Самое то, после насыщенного экскурсиями дня.

После чего мы немного потрудились. Сергей и Мария научили нас делать своими руками свечу из вощины. Завершилось путешествие чаепитием с ароматным мёдом и домашними угощениями. За столом хозяева продолжали рассказывать удивительные истории из жизни пчёл, а гости уже строили планы вернуться сюда снова, но уже не по работе, а просто для отдыха.

Фото: Екатерина Подпенко

Наверное, именно это и стало главным итогом поездки. Иногда за новыми впечатлениями не нужно лететь за тысячи километров. Они могут ждать всего в нескольких десятках минут езды от дома, среди старинных мостов, космических технологий и пчелиных ульев. Главное однажды сказать себе: «А поехали?!».