Вместо детдома: более 1500 детей вернулись в кровные семьи

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В регионе подвели первые итоги работы специального проекта «Вызов», входящего в стратегическую программу «Дети в семье». Цель амбициозная и благородная к концу 2026 года снизить количество детей, находящихся в стационарных учреждениях, на 25 процентов. И судя по цифрам, край движется к этой цели даже быстрее, чем планировал.

На заседании рабочей группы по профилактике социального сиротства, которое провел вице-губернатор Артем Мельников, прозвучала обнадеживающая статистика. На старте проекта, в 2025 году, в 31 стационарном учреждении региона круглосуточно находились 1205 детей. По состоянию на первое июня 2026 года это число сократилось до 948. Минус 257 детей — это реальные судьбы, реальные возвращения домой.

И цифры выбывших впечатляют еще больше. За весь период реализации проекта из стационарных учреждений выбыли 2140 детей. Из них 1572 ребенка — а это более 73 процентов — вернулись к своим родителям. Не в детские дома, не под опеку, а именно к мамам и папам, даже если те когда-то оступились.

Секрет успеха — в системном подходе. В регионе создана трехуровневая сеть межведомственных консилиумов. Один региональный — при министерстве социальной защиты. И 21 территориальный — на базе учреждений по всему краю. Эти консилиумы детально разбирают каждый случай. Не «галочку ставят», а ищут пути решения.

Что предлагают семье в кризисе? Пакет помощи формируется индивидуально. Может потребоваться лечение от зависимостей — помогают. Нужна работа — трудоустраивают. Жилье требует ремонта, а в доме нет холодильника или стиральной машины — выделяют средства. Причем не только бюджетные: к помощи подключаются некоммерческий фонд и крупный бизнес.

Особое внимание — психологической поддержке. В регионе развивают сеть клубов поддержки родителей «Устойчивая семья». Для работы с семьями обучены 21 психолог. Уже действуют 14 клубов, в планах — открыть еще шесть. На сегодняшний день в этих клубах прошли сопровождение 96 родителей, воспитывающих 223 детей.

В Хабаровске прошла проектная сессия под руководством Сергея Борзова — президента благотворительного фонда «Новое развитие», руководителя АНО «Центр социальной супервизии "Действуем вместе"», члена экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. Вместе с ним суть проекта «Вызов» и перспективы его реализации в крае обсуждали руководители и специалисты стационарных учреждений для детей, супервизоры, специалисты по профилактике социального сиротства, по подбору и подготовке приемных родителей, психологи клубов «Устойчивая семья».

Задача сессии — определить ресурсы, риски и барьеры внедрения семьесберегающего подхода в крае. И найти пути преодоления этих барьеров.

Вице-губернатор Артем Мельников, подводя итоги заседания рабочей группы, расставил акценты жестко и четко.

«Каждый день нахождения ребенка в государственном учреждении вне семьи — это крайняя мера, — подчеркнул он. — Наша общая задача — не просто фиксировать кризис в семье, а вовремя протянуть руку помощи, помочь родителям справиться с зависимостями и жизненными трудностями, сохранив для ребенка его главный ресурс — любящих маму и папу».

Мельников также отметил, что семьесберегающий подход должен стать абсолютным приоритетом для всех ведомств системы профилактики. Не для отчета, а для жизни.

Работа не останавливается. В крае продолжат перепрофилировать специализированные учреждения, чтобы они не просто «хранили» детей, а помогали семьям выходить из кризиса. Будут развивать социальную наркологию, потому что зависимости родителей остаются одной из главных причин изъятия детей.