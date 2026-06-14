«Стыдно перед жителями»: Дмитрий Дмешин уволил замминистра за провал сдачи стадиона «Авангард»

Стадион в Комсомольске-на-Амуре не сдан в срок. Фото: Антон Шевченко

В ходе рабочей поездки в город Юности губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин устроил разнос чиновникам, ответственным за реконструкцию стадиона «Авангард». Объект, который должен был стать подарком горожанам ко Дню города, так и не открыл свои двери. Сроки сорваны. Глава региона потребовал ответов и наказал виновных.

«Сегодня мы констатируем факт – стадион «Авангард» не сдан в срок, поручение главы региона не выполнено, а чиновники оказались неспособны контролировать процесс, – заявил Демешин. – Поэтому уволен замминистра строительства края, курировавший объект».

Кроме того, выговор объявлен заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе города Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву. Официальная формулировка: за ненадлежащее исполнение обязанностей, необеспечение реализации государственной политики и невыполнение публичных обязательств перед жителями.

Реконструкция стадиона «Авангард» началась еще в 2021 году. С тех пор проект несколько раз корректировался, менялась рабочая документация, росла стоимость материалов. Прежний подрядчик не справился с задачей. Некачественные работы не принимались и не оплачивались, но время было упущено. В итоге контракт с недобросовестной организацией расторгли в одностороннем порядке.

На сегодняшний день работы на стадионе всё же ведутся, но медленно. Вдоль западной трибуны укладывают бордюрный камень и тротуарную плитку. Параллельно исправляют ранее выполненные некачественные работы. Сиденья обещают поставить до конца июня. А всё, что касается отделки помещений, будет доделывать уже новый подрядчик.

Как доложил вице-премьер Алексей Колеватых, по итогам конкурсных процедур в начале июня определили новую подрядную организацию. Контракт с ней планируют заключить 15 июня. Срок выполнения работ до 30 октября 2026 года.

Однако администрация города взяла на себя более жесткое обязательство сдать стадион до 30 сентября. Но даже этот оптимистичный сценарий — уже после Дня города. А значит, подарок к празднику не состоялся.

Губернатор не скрывал эмоций. Он подчеркнул, что стыдно в первую очередь перед жителями города и перед молодежью, которая ждет современный спортивный объект.

«Стыдно, коллеги. В первую очередь перед нашими жителями, перед молодежью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта. И все это из-за халатности недобросовестных подрядчиков и неэффективных чиновников», – подчеркнул ДмитрийДемешин.

Глава края поручил профильным ведомствам установить персональную ответственность за каждый этап строительства на оставшийся период. Контроль за новым подрядчиком должен быть жестким, а повторение ситуации недопустимо.