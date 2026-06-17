«Сим-боксы» в квартирах: хабаровские полицейские ликвидировали сеть телефонных мошенников в двух городах России

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Сотрудники УМВД и УФСБ пресекли деятельность технической группы поддержки телефонных аферистов. Трое подозреваемых организовали узлы связи в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве. Изъято более двух тысяч сим-карт и оборудование для пропуска трафика.

Как работала схема

Представьте: вы сидите дома, смотрите телевизор, а в это время в арендованной квартире в соседнем подъезде или даже в другом городе стоит «сим-бокс» с десятками сим-карт. Мошенники звонят с вашего номера, представляясь сотрудниками банка или полиции, а технические администраторы следят, чтобы связь не прерывалась.

Именно такую схему раскрыли полицейские в Хабаровском крае. Группа из трех человек, житель Хабаровска и двое жителей Московской области, выступали в роли техподдержки телефонных мошенников. Они обеспечивали работу терминалов пропуска трафика, за вознаграждение вставляли сим-карты в устройство и предоставляли номера аферистам.

– Незаконные узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах, расположенных на территории Хабаровска и Москвы, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские нашли и изъяли: более двух тысяч сим-карт различных операторов связи, 10 сим-боксов (устройства для массовой работы с сим-картами), 8 сотовых телефонов, 4 видеокамеры, 3 ноутбука, банковские карты и другие улики.

Квартиры, где располагались узлы, выглядели как обычное жилье, но внутри кипела преступная «цифровая кухня».

Задержания: Хабаровск и Москва

Одного подозреваемого задержали в Хабаровске при участии сотрудников Росгвардии. Двух других в столице. Теперь все трое фигурантов уголовного дела по ч.3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика). Максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

В отношении хабаровчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, другой заключен под стражу.

Техническая группа поддержки телефонных мошенников работать больше не будет. Сим-карты, блоки и ноутбуки на экспертизе. Следствие продолжается.

Полиция напоминает: если вам звонят якобы из банка или полиции и просят назвать код из СМС, перевести деньги на «безопасный счет» или оформить кредит — это мошенники. Кем бы они ни представлялись, номер может быть любым, даже «белым». Технологии позволяют. Будьте бдительны. Лучше перезвонить в банк самим — по номеру, который указан на карте. И точно не по номеру, который продиктовал незнакомец.