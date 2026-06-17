Зима не за горами: в Хабаровском крае готовятся к отопительному сезону

Готовность к новому отопительному сезону коммунальной инфраструктуры составляет 29%. Фото: Екатерина ПОДПЕНКО.

В Хабаровском крае продолжается подготовка к зиме. В министерстве ЖКХ отчитались о первых результатах.На сегодняшний день комплекс мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры выполнен на 29%. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

В планах подготовить 318 котельных и 65 дизельных электростанций и капитально отремонтировать более 300 км сетей. На сегодняшний день уже подготовлено 28 котельных, отремонтировано 70 км сетей, в том числе тепловых, водопроводных, канализационных и электрических. А так же промывку и опрессовку прошли около 60% коммунальных сетей.

В краевом минЖКХ подчеркнули: работы идут в соответствии с утверждёнными графиками. К началу отопительного сезона объекты теплоснабжения будут полностью готовы.

Накануне представители минЖКХ вместе с администрацией Хабаровского района проинспектировали подготовку мазутной котельной в селе Таёжное. Сейчас там ведётся текущий ремонт котлового и вспомогательного оборудования, а также замена около 200 метров тепловых сетей.

В этом году на объекте установят тепловой аккумулятор, пробурят водозаборную скважину и отремонтируют резервный источник питания. На эти цели направят 14 млн рублей.

— В 2025 году здесь уже установили первый автоматический угольный котёл мощностью 2 МВт, в 2026 году — второй такой же. В ближайшие годы все мазутные агрегаты заменят на более экономичные, — рассказал заместитель главы администрации Хабаровского района Дмитрий Чупрасов.

Новые угольные котлы работают на принципе автоматического регулирования всех процессов горения. Это значит минимальное участие оперативного персонала; практически полное сжигание топлива — до состояния пыли и снижение выбросов в атмосферу на 80–90 процентов.

— Благодаря такой конструкции выбросы в атмосферу снижаются на 80-90 процентов, — пояснила заместитель начальника управления минЖКХ края Лариса Мицкая.

Общий объём инвестиций по концессионному соглашению составит 182,5 млн рублей. Средства пойдут на полную замену оборудования и наладку тепловых сетей в посёлке.

Всего в этом году на капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов муниципалитетам выделено субсидий на сумму 169 млн рублей. Это позволит отремонтировать по краю 24 коммунальных объекта.