Раз в сто лет: хабаровский музыкальный театр подводит итоги юбилейного сезона

Фото: Хабаровский краевой академический музыкальный театр

В Хабаровске прошла пресс-конференция, посвящённая итогам 100-го театрального сезона и грядущему столетию музыкального театра. Руководители и солисты труппы рассказали о главных победах, гастролях, новинках репертуара и сенсационных планах на юбилейный год. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

«Сильва» как символ возвращения

Сезон начался с новой версии оперетты «Сильва», именно с этого спектакля 100 лет назад началась история театра. Художественный руководитель Никита Туранов признался, что это была его мечта.

- Я хотел, чтобы столетие театр отметил, как и век назад, опереттой Кальмана. И мы взялись за эту работу с режиссёром Фёдором Шалагиным, поставив условие: новая версия не должна быть похожа на прежнюю, - рассказал худрук ХМТ.

Главным открытием стало живое звучание оркестра. Ради этого во Дворце культуры профсоюзов сняли первые пять рядов, чтобы музыканты разместились как в оркестровой яме.

- Зритель оказывается в настоящем театре, видит оркестр, и это даёт забыть о двух сезонах без родного здания, — поделился Никита Туранов.

Директор театра Евгения Ремус озвучила с журналистам театральную статистику : за 100-й сезон театр посетили 80 000 зрителей, состоялось 207 показов, из которых 25 гастрольные. Наполняемость залов достигла 79%, а на аншлагах более 90%. По «Пушкинской карте» театр посетили 6 700 молодых зрителей.

География гастролей охватила Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток и малые города края. Особо отметили тёплый приём в Благовещенске, назвав его настоящим «театральным городом».

«Золотая маска» и аншлаги в Москве

Впервые за 15 лет театр участвовал в национальной премии «Золотая маска» с мюзиклом «Анна Каренина». Солистка Юлия Горенская (исполнительница роли Анны) призналась, что волнение было колоссальным, особенно из-за смены часовых поясов.

- Играть спектакль в 4 утра по хабаровскому времени — наверное, седьмое или даже сотое дыхание, но мы справились! - отметила актирса.- Особо приятно, что на фоне других театров наша труппа выделяется единством. Мы знаем каждого — от хора до монтировщиков.

Наталья Индейкина, режиссер спектакля, получила предложение от художественного руководителя Никиты Туранова ставить в хабаровском музыкальном по одной премьере в сезон. И следующим проектом станет концертная версия мюзикла «Наташа Ростова».

А завершит этот сезон мистический мюзикл «Восточный экспресс» по Агате Кристи.

– Спектакль радикально отличается от всего, что было ранее: это смесь фарса, драмы и комедии с 300 костюмами, в котором занята вся труппа. Впервые в новейшей истории театра постановка идёт под фонограмму. Это осознанное решение из-за специфической музыки, которая сочетает академический, джазовый, эстрадный и народный вокал, – пояснил Никита Туранов.

На вопрос зрителей о возвращении «Капитанской дочки» и других любимых постановок руководство ответило откровенно: без родного здания, сцены и спецэффектов (вращающегося круга, полноценных декораций) многие спектакли невозможно воссоздать в прежнем виде, а их восстановление потребует отказа от новых премьер. Поэтому выбран путь концертных версий. «Наташа Ростова» с оркестром на сцене – это эксперимент, который либо станет новой традицией, либо покажет, что зрители ждут именно полного формата.

Отдельно артисты пообещали подумать и о детском репертуаре, поскольку на «Принцессе на горошине» выросло не одно поколение», и зрители очень ждут возвращения любимых сказок.

Раз в сто лет

В честь столетия театра подготовлена целая программа праздничных мероприятий. Откроет её 24 сентября презентация книги «100 лет. Сколько сулит вместе», тираж которой составит 500 экземпляров.

Затем зрителей ждёт исторический вечер на сцене ТЮЗа. Именно в этом здании театр начинал свой путь ровно столетие назад. На сцену выйдут легенды хабаровской сцены. Кульминацией юбилейной программы станут два гала-концерта. 14 октября пройдёт грандиозное шоу «Парад-алле» с участием всей труппы, но без сольных номеров, только массовые сцены и калейдоскоп ярких фрагментов из постановок разных лет.

А 16 октября состоится событие поистине исторического масштаба: впервые на Дальнем Востоке на одной сцене выступят лучшие солисты Большого театра, Мариинского театра, театров Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Приморской сцены Мариинки. Как с улыбкой отметила директор театра, такие события случаются раз в сто лет.