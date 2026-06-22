Хабаровским выпускникам угрожают фейковые сайты ЕГЭ и лже-председатели комиссий

Мошенники предлагают хабаровским выпускникам "гарантированное поступление"

В Хабаровском крае мошенники активизировались в самый ответственный для выпускников период: вовсю идут экзамены и стартовала приёмная кампания. Аферисты играют на тревоге и надеждах абитуриентов, предлагая «гарантированное» поступление и «официальные» результаты. одна из семей края уже потеряла почти миллион рублей, поверив в обман. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск прокуратуры по шокирующему случаю. В мае 2025 года 15-летнему жителю района имени Полины Осипенко позвонили неизвестные и заявили, что его нет в списках на сдачу экзаменов. Подростка убедили продиктовать код доступа к кабинету на Госуслугах, а затем уговорили перевести родительские деньги на «безопасный счёт». В итоге с карты семьи исчезло 930 тысяч рублей.

В самый разгар государственной итоговой аттестации и старта приемной кампании киберпреступники активизировались. В Рособрнадзоре фиксируют всплеск мошеннических схем, нацеленных не столько на панику выпускников, сколько на их кошельки и персональные данные. Ведомство выпустило официальное предупреждение, где подробно расписаны уловки аферистов.

Топ-3 фейка, которые сейчас «в тренде»

Мошенники виртуозно играют на двух главных страхах выпускника: «А вдруг я не прошел порог?» и «А вдруг я не поступлю?». Вот три самые популярные уловки этого сезона:

1. Клоны госсайтов (опасность: кража паспорта и СНИЛС)

В сети плодятся сайты-двойники, которые один в один копируют дизайн портала Госуслуг или сервисов проверки результатов ЕГЭ. Вы вводите свои данные, чтобы «узнать баллы», а на самом деле отправляете их в руки злоумышленников. Отличить подделку от оригинала почти невозможно визуально. Проверяйте адресную строку браузера!

2. «Официальный слив» КИМов и «повышение» баллов (опасность: потеря денег и репутации)

Вам звонят или пишут «доброжелатели» из «знакомых в приемной комиссии». За скромное (или не очень) вознаграждение они обещают исправить оценку в системе, устроить внеочередную пересдачу или «подогнать» нужные баллы.

Важно: Рособрнадзор подчеркивает, что контрольные измерительные материалы (КИМ) защищены на уровне гостайны. В открытый доступ они не попадают. Изменить результат ЕГЭ задним числом невозможно физически — система мониторинга исключает человеческий фактор на этапе обработки. Это просто способ выманить у вас деньги за воздух.

3. Фишинг от имени приемной комиссии (опасность: потеря аккаунта на Госуслугах)

Вам приходит электронное письмо: «Подтвердите зачисление» или «Скачайте приказ о поступлении». Внутри ссылка, перейдя по которой вы «дарите» мошенникам доступ к своему аккаунту и код из СМС. В итоге аферисты могут оформить на вас микрозаймы или получить доступ к вашим документам.

Где проверять результаты, чтобы не рисковать?

Единственный способ сохранить нервы и деньги – пользоваться только проверенными официальными ресурсами.

Никогда и никому не сообщайте свои паспортные данные, СНИЛС, логины, пароли и, самое главное, коды подтверждения из СМС. Даже если человек представился «сотрудником приемной комиссии». Настоящие работники вузов такую информацию не запрашивают, она им не нужна для зачисления.

Что делать, если вы наткнулись на мошенников?

Не проходите мимо. Если вам попался фейковый сайт, пришло странное письмо с предложением «решить вопрос» или вы увидели сомнительную рекламу в соцсетях – сообщите об этом.