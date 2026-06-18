10 миллионов победителю: в Хабаровском крае стартовал первый в России образовательный акселератор для туриндустрии

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В крае дан старт уникальному проекту. В рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Хабаровском крае начал работу первый в России образовательный акселератор по развитию туротрасли «Разработка и продвижение туристских бизнес-проектов с учетом территориального развития». Организаторы — региональный минтуризма, РГУТИС и Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства.

Как отметили в краевом минтуре, мероприятие организовано по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. Акселератор объединил представителей туротрасли из 17 муниципалитетов нашего региона — владельцев турбаз и отелей, гидов, сотрудников музеев, представителей локальных брендов и муниципальных структур. Они разбились на 12 команд, каждая из которых разрабатывает собственный туристский проект. И главный приз – региональная субсидия в размере 10 миллионов рублей на реализацию лучшего из них .

Акселератор станет не разовым мероприятием, а частью системной работы по формированию современной туристической экосистемы в регионе. По словам организаторов, природный и культурный потенциал Хабаровского края пока значительно опережает инфраструктурные возможности. Именно такие программы призваны сократить этот разрыв.

Уникальность проекта в том, что он объединяет усилия Правительства Хабаровского края, кадровый потенциал Федерального ресурсного центра и отраслевую экспертизу РГУТИС. Акселератор становится площадкой для формирования новых партнерств между бизнесом, властью и территориями.

Как будет проходить обучение?

Программа рассчитана на четыре недели и включает три этапа. Первый 18 -19 июня – теоретический блок. Участники изучают поиск и оценку бизнес-идей, управление туристскими проектами, стандарты сервиса, формирование команд и первичную разработку проектных идей.

Второй этап: онлайн-работа. Команды самостоятельно прорабатывают концепции своих проектов.

Третий этап 8-10 июля – очная встреча команд для финальной доработки проектов под руководством федеральных экспертов.

По итогам программы все участники получат удостоверение о повышении квалификации, признаваемое работодателями во всех регионах России.

Руководитель программы, проректор РГУТИС, эксперт по развитию туристских территорий Татьяна Кривошеева подчеркнула инновационность проекта. По её словам, все занятия практикоориентированы и направлены на реальный результат.

«Важно, чтобы бизнес развивался, а не просто получал теорию, — отметила она. — Хабаровский край был выбран не случайно: здесь есть точки роста с низким порогом входа, которые уже сейчас способны дать ощутимый результат и создать качественные туристические продукты для жителей региона и страны. Многие ошибочно считают, что туризм — только отельные сети, музеи и сувениры. Хабаровский край, напротив, обладает комплексом ресурсов, которые сегодня недооценены и ещё не интегрированы в туристский оборот должным образом».

Одна из ключевых задач проекта - сплочение бизнеса и муниципалитетов, поиск новых идей и создание совместных проектов, в том числе межрайонных. Очень важно именно сейчас заложить фундамент развития человеческого капитала в туризме Хабаровского края и создать проектный резерв.

Акселератор продлится еще четыре недели. За это время участникам предстоит превратить свои идеи в реальные бизнес-проекты. Лучший из них получит финансовую поддержку и шанс изменить туристическую карту Хабаровского края.