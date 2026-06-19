Хочу стать гроссмейстером: хабаровский школьник в 10 лет играет с сильнейшими шахматистами мира

Даниил отправился в Грузию на первенство мира по классическим шахматам. Фото из архива семьи Каминских

Хабаровчанин Даниил Каминский уже стал чемпионом Азии, завоевал медали первенств мира и обыгрывает взрослых мастеров спорта. А началось все с просьбы научить его играть в шахматы во время пандемии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Пока большинство детей в четыре года увлеченно смотрят мультфильмы и играют в машинки, Даниил Каминский внимательно наблюдал за тем, как старшие члены семьи проводят время за шахматной доской. Весной 2020 года, когда из-за пандемии все оказались дома, мальчик попросил отца научить его играть.

Никто тогда и представить не мог, что через несколько лет этот ребенок станет одним из самых перспективных юных шахматистов страны.

– Все дома играли в шахматы: старший сын, дочь играла, я сам. Даня смотрел и однажды сказал: «Научи меня». Я показал ему правила, а дальше как-то сразу пошло. Он быстро начал понимать игру и увлекся по-настоящему, – вспоминает отец Даниила Александр Каминский.

Уже в семь лет мальчик стал обыгрывать взрослых шахматистов. Фото из архива семьи Каминских

Уже через несколько месяцев после знакомства с шахматами мальчик отправился на свой первый турнир среди начинающих и сразу занял первое место.

Победил отца через год

Шахматы в семье Каминских появились задолго до рождения Даниила. Сам Александр познакомился с игрой еще в школьные годы. Позже шахматами занимались старшие дети. Однако именно младший сын оказался настоящим феноменом.

Даниил регулярно участвует в чемпионатах. Фото из архива семьи Каминских

– Меня он начал обыгрывать примерно через год после того, как начал заниматься. Тогда уже стало понятно, что способности у него очень серьезные, – рассказывает отец.

Сегодня Александр называет себя скорее организатором и помощником сына. Даниил давно перерос уровень домашнего наставника.

В семь лет мальчик выиграл чемпионат Хабаровска среди взрослых шахматистов. Позже дважды становился чемпионом Хабаровского края среди мужчин и вошел в число сильнейших игроков Дальнего Востока.

Современные технологии позволяют юным талантам соревноваться с сильнейшими шахматистами планеты. По словам Александра Каминского, его сын регулярно участвует в престижных международных онлайн-турнирах.

За шесть лет шахматной карьеры у Даниила собралось 15 кг медалей. Фото из архива семьи Каминских

– Недавно Даня сыграл со вторым шахматистом мира Фабиано Каруаной. Для обычного ребенка встретиться с соперником такого уровня за доской практически невозможно. А онлайн такая возможность есть, – говорит отец.

В активе юного хабаровчанина уже есть партии против известных международных гроссмейстеров и членов национальных сборных разных стран.

В Хабаровске талантливому шахматисту оказываются поддержку. Фото из архива семьи Каминских

При этом сам Даниил относится к своим успехам удивительно спокойно.

– Перед партиями не нервничаю. Неважно, кто сидит напротив – взрослый или ребенок. В шахматах главное не возраст, а сила игры, – по-деловому размышляет он.

Первый серьезный международный опыт Даниил получил в Египте на первенстве мира. Тогда семилетний шахматист долгое время шел среди лидеров турнира. До медалей не хватило совсем немного: несколько неудачных партий в концовке отбросили его на десятое место.

Однако именно после этого стало ясно, что хабаровчанин способен бороться на равных с сильнейшими юными шахматистами планеты.

Шахматная карьера парня началась в четыре года. Фото из архива семьи Каминских

В 2024 году Даниил завоевал золото чемпионата Азии по блицу в Таиланде. Из Монголии он привез сразу пять медалей международных соревнований. А совсем недавно вернулся из Сербии, где на первенстве мира по рапиду и блицу пополнил свою коллекцию еще четырьмя наградами.

Особенно впечатляют успехи юного спортсмена в блице: шахматах, где на партию отводятся считанные минуты. Три года подряд Даниил становится чемпионом России по блицу в своей возрастной категории.

Спортивные успехи требуют серьезных жертв. За последний учебный год Даниилу приходилось часто пропускать школьные уроки из-за турниров, сборов и поездок. Тем не менее успеваемость остается высокой. По итогам года у него все равно четверки и пятерки.

Сам Даниил признается, что свободного времени остается немного. Помимо шахмат, он иногда играет в компьютерные игры и встречается с друзьями, но большую часть жизни занимают тренировки и соревнования.

Путь к гроссмейстеру

Сегодня у Даниила уже есть международный титул кандидата в мастера ФИДЕ. Следующая цель – звание международного гроссмейстера.

Для этого необходимо успешно выступать в сильнейших турнирах мира и выполнять специальные квалификационные нормативы. По словам Александра Каминского, на Дальнем Востоке России подобных примеров практически нет.

В развитии талантливого спортсмена важную роль сыграла поддержка Академии «Искра», которая помогает оплачивать работу гроссмейстера-тренера, поездки и участие в международных соревнованиях. Благодаря этой поддержке за последний год юный шахматист смог принять участие в турнирах в России и за рубежом, где продолжил собирать награды и рейтинговые очки.

Сейчас Даниил отправился в Грузию на первенство мира по классическим шахматам. И если несколько лет назад все началось с детской просьбы научить играть, то сегодня речь идет уже о борьбе за самые высокие титулы мировых шахмат.

А сам Даниил на вопрос о будущем отвечает просто:

– Хочу стать гроссмейстером!

ДОСЬЕ «КП»

Возраст: 10 лет

Международный титул: кандидат в мастера ФИДЕ

Чемпион мира по блицу

Трехкратный чемпион России по блицу

Чемпион Азии по блицу

Призер международных соревнований в Египте, Таиланде, Монголии и Сербии

Двукратный чемпион Хабаровского края среди взрослых шахматистов