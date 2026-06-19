Сергей Кравчук проверил ход строительства и ремонта социальных объектов в Бикинском округе

Фото: Пресс-служба администрации Хабаросвка

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершил рабочую поездку в Бикинский округ. Вместе с главой территории Олесей Положенцевой он проинспектировал строительство и ремонт социальных объектов, встретился с жителями и общественниками, а также зафиксировал проблемы, которые требуют вмешательства краевых властей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Первая остановка – Лермонтовка

Маршрут начался со школы села Лермонтовка. Здесь обучаются 345 детей. В этом году учебное заведение получило краевые средства на ремонт спортивной площадки, зала для мероприятий, окон и входной группы. Подрядная организация из Хабаровска, по словам главы округа Олеси Положенцевой, отработала быстро и без замечаний.

«Нам выделили из краевого бюджета деньги, которых хватило на всё запланированное, – рассказала Положенцева. – Сделали все быстро и качественно».

Аптека: лекарства есть, но не все

Следующий пункт – местная аптека. Сергей Кравчук поинтересовался ассортиментом жизненно необходимых препаратов. Работник аптеки заверила: с основными группами всё в порядке.

«Скажем, для лечения сахарного диабета есть все, – сообщила она. – А вот, например, с одним из противоэпилептических средств проблемы возникают. Его в наличии нет, хотя препарат был прописан пациенту, рецепт выдан».

Мэр Хабаровска пообещал озвучить услышанное на встрече с представителями краевого Минздрава. Вопрос взят на контроль.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаросвка

ТОС «Дальневосточный»

На встрече с председателем ТОС «Дальневосточный» Ниной Смирновой обсудили участие в краевых конкурсах. Ее ТОС включает пять многоквартирных домов, и с момента основания в 2014 году жители ежегодно подают проекты.

«Не всегда выигрываем, но мы не отчаиваемся, – рассказала Нина Смирнова. – Знаем, что губернатор Дмитрий Демешин много внимания уделяет развитию ТОС и старается с каждым годом выделять на это направление больше денег».

Сергей Кравчук поддержал инициативу: «На таких, как вы — активных и инициативных, и держится жизнь в наших населенных пунктах! Это здорово, что вы знаете, как использовать механизмы ТОС и уже неоднократно привлекали средства на территорию своих дворов».

ФОК на контроле

Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации округа Ольга Замосковцева доложила о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. В марте заключен контракт с подрядчиком, с 1 мая ведутся земляные работы. Проведена отсыпка первого слоя фундаментной плиты, железобетонные конструкции изготавливаются в Иркутске, сэндвич-панели — в Хабаровске. Сдача объекта запланирована на 1 ноября.

Сергей Кравчук, имея опыт строительства аналогичных объектов в Хабаровске, предложил подрядчику ускориться.

«Мы в Хабаровске возводим точно такие же объекты из сборных панелей. Например, строили корпуса для оздоровительного лагеря «Олимп». И я уверен, что подрядчик может сократить сроки. Сдавать такой нужный объект лучше тогда, когда на улице тепло, к 1 октября», — поделился мнением Кравчук.

Он напомнил, что строительство ФОКа находится на личном контроле губернатора Дмитрия Демешина.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаросвка

Поликлиника на 300 посещений

Впечатлил мэра и строящийся поликлинический корпус на 300 посещений в день — объект в рамках нацпроекта.

«Мне объект очень понравился — светло, уютно, просторно, все сделано по современным нормативам и с применением современных технологий, — прокомментировал Сергей Кравчук. — Осталось немного — завезти мебель и благоустроить территорию».

Встреча с жителями

Во время встречи с жителями округа прозвучали наболевшие вопросы. Сергей Кравчук пообещал разобраться с программой газификации, которая должна завершиться в Бикине к 2030 году, а также с подключением нескольких многоквартирных домов к водоснабжению.

Кроме того, он посмотрел, как идет капитальный ремонт кровли в школе села Оренбургское имени Героя Советского Союза Николая Позевалкина. Учебное заведение, где обучаются 88 ребят, должно к новому учебному году получить новую крышу.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаросвка

Резюмируя поездку, Сергей Кравчук подчеркнул главное: результат дает только командная работа.

«Самое главное, что я увидел наличие командной работы. Только она позволит все проблемы решить, – сказал он. – Знаем, что существует проблема недостатка финансирования, поэтому очень помогает попадание в нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Но мало в нацпроекты попасть, необходим тщательный контроль за выполнением работ. И в одиночку глава округа с этим не справится».

Он поблагодарил губернатора Дмитрия Демешина, который видит проблемы и держит их на личном контроле.

Олеся Положенцева, в свою очередь, отметила: «Сергей Анатольевич сегодня не просто проверял, как идут дела, он реально слушал людей, видел ситуацию на месте, фиксировал болевые точки. Это не формальный визит, а настоящая рабочая поездка с живым диалогом».