Курс на электричество: новые троллейбусные маршруты разрабатывают в Хабаровске

В Хабаровске продолжается масштабное обновление общественного транспорта. В город выходят новые автобусы, расширяется сеть троллейбусных маршрутов с автономным ходом, а на трамвайных линиях начинается капитальный ремонт путей. О том, какие изменения уже произошли и что ждёт пассажиров в ближайшие месяцы, «Комсомолке» рассказал начальник управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска Владимир Ощановский.

Почти сотня новых автобусов

Одним из главных направлений работы в 2026 году станет обновление автобусного парка. По словам Владимира Ощановского, в прошлом году перевозчики приобрели 40 новых автобусов большого класса. Машины оснащены низким полом, кондиционерами, системами аудио- и видеоинформирования пассажиров, что особенно важно для маломобильных граждан.

В этом году обновление продолжится. По предварительным планам, на городские маршруты должны выйти около 90 новых автобусов среднего и большого класса.

– Автобусы должны быть не старше десяти лет. Такой норматив действует в городе уже несколько лет и позволяет постепенно обновлять подвижной состав, – отметил руководитель управления.

- С перевозчиками, которые ещё не приступили к обновлению, мы будем работать в рамках наших полномочий и продолжим развивать сотрудничество в направлении модернизации автопарка, - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Среди последних закупок – семь автобусов большого класса Yutong и восемь автобусов ПАЗ Next средней вместимости.

Сегодня большинство новых автобусов перевозчики закупают напрямую у китайских производителей. На хабаровских маршрутах уже работают машины марок Yutong и Dongfeng. По словам Владимира Ощановского, современные автобусы отвечают всем требованиям комфорта и безопасности.

При этом перевозчики продолжают рассматривать разные варианты топлива. Несмотря на снижение интереса к газомоторной технике по сравнению с предыдущими годами, многие компании по-прежнему считают её экономически выгодной.

– Газомоторное топливо остаётся более дешёвым и экономичным вариантом, поэтому часть перевозчиков продолжает использовать такую технику, – пояснил он.

Троллейбусы, которым не нужны провода

Отдельная гордость хабаровских транспортников – трамваи и троллейбусы. В прошлом году закупили два современных вагона. В этом году планируется еще один.

А вот троллейбусный парк за последние годы обновили с запасом: 17 машин белорусского производства и столько же российских («Волгобас» из Владимира).

Главная фишка – автономный ход. Белорусские троллейбусы могут проехать без контактной сети до 20 километров, даже при полной загрузке и в любой мороз. А российские все 30 километров.

Это позволило восстановить старые маршруты. Например, троллейбусы снова соединили аэропорт, автовокзал и железнодорожный вокзал, три вокзала в одном маршруте. А в планах реанимировать маршрут по проспекту 60 лет Октября.

Мэр поставил задачу: провести ревизию контактной сети и запустить 18-й маршрут. А в идеале дотянуть троллейбусы до Южного микрорайона и Суворова. Это вопрос не одного дня, но работа уже началась.

Для пассажиров это означает расширение сети экологичного транспорта без серьёзных затрат на инфраструктуру.

– Троллейбус доезжает до участка без контактной сети, затем продолжает движение на аккумуляторах, – рассказал Владимир Ощановский.

Большой ремонт трамвайных путей

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов года стал капитальный ремонт трамвайного полотна на улице Шеронова. Работы идут на участке от района Дендрария до улицы Ленина.

По словам Владимира Ощановского, будет обновлено около двух километров трамвайных путей. Речь идёт не о локальном ремонте отдельных участков, а о полноценной реконструкции инфраструктуры. Параллельно планируется обновление прилегающей дорожной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и других элементов городской среды.

Почему не всегда видно автобус на карте

Многие пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда общественный транспорт временно исчезает из мобильных приложений. Как пояснили в администрации, все перевозчики обязаны использовать системы спутникового мониторинга. Однако в некоторых районах города периодически возникают ограничения мобильного интернета.

Владимир Ощановский рассказал, что ГЛОНАС на транспорте есть, но в районе аэропорта и на некоторых других участках интернет «глушат». Автобус в приложении может «зависнуть», хотя на самом деле уже едет. Город знает об этой проблеме, но пока решить ее не могут, это вопросы к работе связи.

Актуальную информацию можно получить:

- на официальном сайте администрации Хабаровска;

- через городскую диспетчерскую службу по телефону: 45-20-56