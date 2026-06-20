Фото: С 20 июня в Хабаровском крае стартовала приемная кампания. Официальный канал губернатора Хабаровского края

20 июня в Хабаровском крае стартует приемная кампания в вузы. В преддверии этого события в пресс-центре собрались представители ведущих университетов и институтов региона, чтобы рассказать о ключевых изменениях в правилах поступления, новых образовательных программах и мерах поддержки студентов. Участники встречи ответили на самые актуальные вопросы абитуриентов и их родителей.

Ключевые изменения в правилах приема 2026 года

В этом году в Хабаровском крае для абитуриентов подготовлено 5695 бюджетных мест в вузах и еще 8752 — в колледжах и техникумах.

Самое значительное нововведение — целевой прием теперь проводится под конкретного работодателя. Места распределяются по заявкам компаний, и абитуриент, поступая по целевой квоте, сразу знает, где будет работать после окончания вуза.

Заявки на такие места размещаются на портале «Работа в России». При этом, как отметил ректор ТОГУ Юрий Марфин, общее число целевых мест в ведущих вузах края существенно выросло. Например, в ТОГУ — с 55 до 339.

Подача заявлений через «Госуслуги»

Процесс подачи документов максимально централизован. Все вузы переходят на сервис «Поступление в вуз онлайн» через портал «Госуслуги». Собственные онлайн-платформы для подачи заявлений на высшее образование в этом году уже не используются. Исключение сделано для колледжей и некоторых категорий иностранных абитуриентов.

Новые сроки и «дни тишины»

Введены так называемые «дни тишины». Даты издания приказов о зачислении - 3 и 7 августа, когда абитуриенты не могут изменить ранее принятое решение. Это призвано стабилизировать конкурсную ситуацию и снизить стресс для поступающих.

Изменения для выпускников колледжей.

Внесены коррективы в правила поступления для выпускников СПО: они могут поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям вместо ЕГЭ только в том случае, если профиль их среднего профессионального образования соответствует выбранной специальности в вузе.

Регулирование платных мест

Государство ввело контроль не только за бюджетными, но и за платными местами по ряду направлений. Это особенно коснулось гуманитарных специальносте: экономика, юриспруденция, менеджмент. Набор на них в этом году существенно ограничен. Инженерно-технические направления, напротив, остались приоритетными.

Новые и востребованные направления подготовки

Несмотря на общую тенденцию к усилению инженерных и IT-специальностей, каждый вуз представил свои уникальные новинки:

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) запускает сразу 9 новых программ. Среди них: архитектурное и ландшафтное проектирование (в связи с развитием мастер-планов городов Дальнего Востока), менеджмент в образовании (с уклоном в патриотическое воспитание), автономные киберфизические системы, компьютерная лингвистика, а также программы в сфере международного бизнеса и таможенной логистики, разработанные совместно с МГИМО.

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) делает акцент на стыке специальностей. Появляются программы с двумя квалификациями: «пассажирские и грузовые перевозки + экономическая безопасность» и «программирование + блокчейн». В партнерстве с ТОГУ запускаются сетевые программы по инфраструктуре беспилотных систем. Также впервые открываются две образовательные программы, полностью реализуемые на английском языке.

Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК) выходит на новый уровень с программой «Спортивная информатика и аналитика», разработанной совместно с IT-компанией «ИнфоДВ». Студенты будут создавать цифровые проекты для спорта: приложения-конструкторы упражнений, фитнес-трекеры и помощники тренера. Также открыты направления «Организация работы с молодежью» и «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности».

Дальневосточный институт управления (филиал РАНХиГС) перестроил работу колледжа: запущены аккредитованные программы по IT-направлениям («Разработка ПО» и «Эксплуатация информационных систем»). Для выпускников своего и других колледжей в институте действует программа ускоренного получения высшего образования (сокращение срока на 1 год).

Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) сосредоточился на промышленных специальностях. Акцент сделан на углубленную практико-ориентированную подготовку. Для целевиков, заключивших договор с предприятиями, один день в неделю выделяется для работы на производстве с первого курса, что позволяет студентам нарабатывать стаж и получать более высокий разряд.

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал СибГУТИ) сохраняет традиционные для себя направления в сфере IT и связи, акцентируя внимание на нехватке специалистов в этих областях.

Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) не открывает новых специальностей, но отмечает возросший спрос на клиническую психологию. Главное изменение – переход на компьютерное тестирование при поступлении. Также в вузе существенно ограничен набор на стоматологию (до 90 мест) по требованию регулятора.

Стоимость платного обучения

Оплата обучения в вузах региона в среднем выросла на уровень инфляции (около 10%). Цены варьируются:

Медицинские специальности: самые дорогие (стоматология — до 370 тыс. руб./год).

Инженерные и IT-специальности: в среднем 220–250 тыс. руб./год.

Гуманитарные специальности (заочная форма): от 56 до 117 тыс. руб./год.

СПО: в среднем 140–160 тыс. руб. в год.

Меры поддержки студентов и дополнительные возможности

Помимо стандартных государственных стипендий, вузы активно развивают собственные системы поощрения:

«Зеленая волна» ТОГУ. Университет гарантирует поступление на бюджет абитуриентам с высокими баллами. Если студент не проходит на бюджетное место, вуз оплачивает его обучение.

Стипендии от работодателей в КнАГУ. Для целевиков предусмотрены весомые доплаты. Студентам, набравшим высокие баллы ЕГЭ, назначается стипендия в 15-21 тыс. рублей.

Общежития и поддержка иногородних. Все вузы подтвердили наличие мест в общежитиях.

Льготы для участников СВО и их семей. Для этой категории абитуриентов выделяются отдельные квоты (вплоть до 20-50% мест в ДВГАФК), приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ, а поступление в колледжи происходит вне конкурса.

Советы абитуриентам и родителям

Подводя итоги встречи, представители вузов дали несколько ключевых рекомендаций:

1. Внимательно выбирайте ЕГЭ. Бюджетных мест по гуманитарным направлениям стало меньше, и для поступления нужны высокие баллы по профильным предметам. Инженерные специальности требуют физики и информатики.

2. Следите за сроками. Крайне важно контролировать не только дату начала (20 июня), но и даты завершения приема документов. Для бюджета на высшее образование – 10 июля, для платного – до 25 июля.

3. Изучайте портал «Работа в России». Если вы хотите поступить на целевое, ищите там вакансии от конкретных предприятий и подавайте заявку. Помните, что целевой договор можно заключить и будучи студентом.

4. Используйте калькуляторы ЕГЭ. Многие вузы (например, ТОГУ) запустили на своих сайтах сервисы, которые помогают оценить шансы на поступление.

5. Не бойтесь задавать вопросы. Во всех университетах работают колл-центры и чат-боты на базе ИИ, готовые консультировать абитуриентов 24/7.