Хищник у порога: медведи и тигры всё чаще тревожат жителей Хабаровского края

Тигр на территории СНТ утащил дворовую собаку.

В Хабаровском крае за неделю с 11 по 18 июня зафиксировано семь инцидентов с участием бурых медведей и амурских тигров. Один человек погиб в районе имени Лазо в результате нападения медведя. Тигры дважды нападали на домашних животных — в Хабаровском и Бикинском районах. Медведи также отмечались в Комсомольском, Ванинском, Вяземском, Ульчском районах и в Хабаровске. В ряде районов начаты мероприятия по регулированию численности хищников.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Трагедия у Мухена

В районе имени Лазо произошёл трагический случай: в двух километрах от посёлка Мухен бурый медведь напал на человека, что привело к гибели пострадавшего. По данным Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, встреча была случайной — хищник не охотился целенаправленно. В связи с происшествием в районе начали регулировать численность медведей.

Активность бурых медведей отмечена в Комсомольском и Ванинском округах, а также в районе имени Лазо. Животных видели:

• возле рабочего посёлка Ванино;

• рядом с Домом отдыха «Шарголь» Комсомольского округа — руководство объекта проинструктировали о правилах поведения при встрече с хищником;

• на территории воинской части в микрорайоне «Красная речка» Хабаровска — зверь вёл себя агрессивно, из за чего стартовали мероприятия по регулированию численности медведей.

На прошлой неделе медведи создавали угрозу для жителей Амурского, Ульчского и Комсомольского районов, а также Николаевска на Амуре. В Амурском районе хищник повредил забор на территории СНТ «Урожай». В том же районе медведь прошёл поблизости от дворов села Вознесенское.

В полутора километрах от Николаевска на Амуре сотрудники лыжной базы заметили медведицу с двумя медвежатами — в связи с этим местным жителям напомнили о необходимости правильно хранить и своевременно вывозить бытовые отходы. В селе Роскошь Вяземского района зверь повредил ульи на частной территории, за этим медведем сейчас ведётся наблюдение.

Один из хищников регулярно посещает свалку на окраине села Боктор Комсомольского района. Ещё один инцидент зафиксирован в Ульчском районе: медведь появлялся на пляже села Богородское на протяжении двух дней, при этом он не реагировал на попытки его отпугнуть, поэтому были приняты меры по регулированию численности животного.

Нападения тигров

На текущей неделе зарегистрированы два случая нападения тигров. В Хабаровском районе хищник проник на территорию СНТ «Новая Троя» и убил дворовую собаку. Поскольку рядом расположен федеральный заповедник «Большехехцирский», информацию передали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Ещё один инцидент произошёл возле села Лесопильное Бикинского округа: тигр задавил лошадь. Владельцу разъяснили правила содержания скота в зоне обитания амурского тигра.

Для сравнения: на прошлой неделе зафиксирован лишь один эпизод с участием тигра — хищник утащил собаку в лес около села Глебово Вяземского района. Специалисты продолжают наблюдать за этой особью.

Косуля в городе

Помимо встреч с опасными хищниками, в Комсомольске на Амуре зафиксировали необычный случай: на территории автокооператива «Металлург» обнаружили сибирскую косулю. Животное отловили, осмотрели и выпустили в охотничьих угодьях Комсомольского округа.