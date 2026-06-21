Жителей краевой столицы ждет комфортное начало недели. Фото: Ольга Григорьева

Последняя полная неделя июня в Хабаровске обещает быть по-летнему теплой, однако без традиционных для дальневосточного лета осадков не обойдется. По данным погодных сервисов и предварительных прогнозов синоптиков, жителей краевой столицы ждет комфортное начало недели с температурой до +25…+26 градусов, а затем постепенное увеличение облачности и вероятность дождей во второй половине недели.

Хабаровск: тепло, но без устойчивого солнца

Понедельник, 22 июня, станет одним из самых приятных дней недели. Воздух днем прогреется до +24…+26 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит около +12…+14 градусов. Ветер будет слабым, преимущественно северо-восточного направления.

Во вторник и среду, 23–24 июня, характер погоды существенно не изменится. Дневные температуры останутся в пределах +24…+26 градусов, ночные — около +14…+16 градусов. Периоды солнечной погоды будут чередоваться с облачностью.

Во второй половине недели атмосферный фронт начнет оказывать влияние на южные районы края. Уже в четверг, 25 июня, возрастет облачность, а вероятность кратковременных дождей станет выше. Температура сохранится на уровне +25…+26 градусов.

Самыми влажными днями могут стать пятница и суббота. По предварительным расчетам, 26 июня ожидаются дожди различной интенсивности, а дневная температура понизится до +21…+23 градусов. Осадки вероятны и 27 июня.

В воскресенье, 28 июня, погода начнет улучшаться. Температура вновь приблизится к отметке +25 градусов, хотя отдельные кратковременные осадки еще возможны.

Что ожидает районы края

На юге Хабаровского края, в Вяземском, Бикине и районе имени Лазо, погодные условия будут близки к хабаровским. Здесь также ожидаются теплые дни с температурами до +25 градусов и локальными дождями во второй половине недели.

В центральных районах, включая Комсомольск-на-Амуре и Амурск, температура окажется немного ниже. Днем столбики термометров будут показывать +21…+24 градуса. Осадки наиболее вероятны в период с 25 по 27 июня.

На севере региона, в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, сохранится более прохладная погода. Здесь температура воздуха местами не превысит +12…+18 градусов, возможны туманы и моросящие дожди, характерные для побережья Охотского моря.