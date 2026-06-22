Фото: Виктория Андреева

На 27 июня в Хабаровске запланирован масштабный фестиваль «День молодежи – 2026». Мероприятие пройдет в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

День молодёжи – 2026 в Хабаровске: что ждёт жителей и гостей города 27 июня

Главная площадка развернется на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Здесь пройдет фестиваль "День молодежи-2026".

Участие бесплатное, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию через чат-бот в мессенджере «МАХ» .

Программа и концепция

Концепция праздника: «Мечта. Гордость. Единство».

Для гостей будут работать тематические зоны:

Также запланированы специальные проекты и акции:

«Ярмарка добра»

Тут можно будет передать помощь бойцам СВО, написать письма военнослужащим или присоединиться к экологической акции.

Проекты «Создано молодыми» и «Сделано в Хабаровском крае»: выставка локальных брендов и советы по масштабированию бизнеса.

Образовательная программа: Общество «Знание» организует всероссийский просветительский эфир с прямыми включениями из регионов, а платформа «Россия – страна возможностей» проведет марафон заданий и этапы конкурса «КАРДО» .

Главным событием вечера станет всероссийская акция, в ходе которой тысячи участников по всей стране одновременно зажгут фонарики, чтобы продемонстрировать единство молодежи и установить рекорд России.