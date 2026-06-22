На 27 июня в Хабаровске запланирован масштабный фестиваль «День молодежи – 2026». Мероприятие пройдет в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».
Главная площадка развернется на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Здесь пройдет фестиваль "День молодежи-2026".
Участие бесплатное, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию через чат-бот в мессенджере «МАХ» .
Программа и концепция
Концепция праздника: «Мечта. Гордость. Единство».
Для гостей будут работать тематические зоны:
Также запланированы специальные проекты и акции:
Тут можно будет передать помощь бойцам СВО, написать письма военнослужащим или присоединиться к экологической акции.
Проекты «Создано молодыми» и «Сделано в Хабаровском крае»: выставка локальных брендов и советы по масштабированию бизнеса.
Образовательная программа: Общество «Знание» организует всероссийский просветительский эфир с прямыми включениями из регионов, а платформа «Россия – страна возможностей» проведет марафон заданий и этапы конкурса «КАРДО» .
Главным событием вечера станет всероссийская акция, в ходе которой тысячи участников по всей стране одновременно зажгут фонарики, чтобы продемонстрировать единство молодежи и установить рекорд России.