Ревность, нож и роковая рюмка: в Хабаровске собутыльник зарезал соседа за разговор с сожительницей

Фото: Валерия Железная

Обычное застолье в обеденное время закончилось лужами крови и трупом на полу. 19 июня 2026 года компания соседей собралась в квартире дома по улице Краснофлотской в Хабаровске. На столе спиртное, за столом разговоры. Но алкоголь и ревность редко уживаются мирно. Один из гостей, по версии следствия, без спроса зашёл в комнату, где находилась сожительница хозяина, и завёл с ней беседу. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить механизм смертельной ярости.

38-летний хозяин квартиры, заметив соседа в неположенном, по его мнению, месте, не стал выяснять отношения словами. Он схватил нож и нанёс потерпевшему многочисленные удары. Сначала в спину, потом, когда жертва уже потеряла способность сопротивляться, в шею. Мужчина скончался на месте происшествия, не успев ни объясниться, ни попрощаться.

На место прибыли следователи Северного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Картина преступления не оставляла сомнений: убийство совершено с особой жестокостью, на почве внезапно вспыхнувшей ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Санкция статьи предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, ближайшие месяцы он проведёт в камере СИЗО, а не в той самой квартире, где так яростно охранял личное пространство. Сейчас следователи продолжают комплекс мероприятий: допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, собирают доказательства, которые лягут в основу обвинительного приговора.

В следственном управлении напоминают: бытовые конфликты, разогретые алкоголем, — по-прежнему самая распространённая причина тяжких преступлений. Один убит, второму грозит длительный срок, а причиной всему — минутная вспышка гнева, перечеркнувшая сразу две жизни.