Вандалам вопреки: в Хабаровске устанавливают остановки с Wi-Fi и экранами

На сегодняшний день установлено 39 новых остановок.Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

В Хабаровске продолжается масштабное обновление остановочной инфраструктуры. По гостевому маршруту № 1 уже установили 39 новых павильонов из 48 запланированных. Остановки становятся теплее, удобнее и даже умнее: на них появляются цифровые экраны и бесплатный интернет. Как идёт модернизация и когда жители увидят финальный результат, выясняла «КП – Хабаровск».

За обновлением остановочных павильонов в Хабаровске стоит частный инвестор. По соглашению с администрацией города предприниматель взял на себя финансовую ответственность за изготовление и установку новых комплексов. Павильоны появляются вдоль всего гостевого маршрута. Это улицы Карла-Маркса, Муравьёва-Амурского, Ленина и Ленинградская.

На сегодняшний день установлено 39 остановок. Двенадцать из них с обогревом, что особенно актуально для хабаровской зимы. Оставшиеся 27 павильонов относятся к открытому типу. Ещё 9 объектов смонтируют до конца июля. Среди них остановка возле территории бывшего музыкального театра, которую просили установить местные жители.

Особое внимание в модернизации уделяется визуальному облику и функциональности. На площади имени Ленина уже появился павильон с современными видеоэкранами. До конца июля на остановки дополнительно установят 14 таких же устройств.

Как пояснил инвестор, экраны заменят статичные баннеры и помогут окупить проект за счёт видеорекламы. Но главное для пассажиров в перспективе каждую остановку оборудуют бесплатной точкой доступа Wi-Fi. Это сделает ожидание транспорта не только комфортным, но и полезным.

Жители города перемены замечают и оценивают. Среди тех, кто уже пользуется новыми павильонами, хабаровчанка Елена Соболева. Девушка каждый день ждёт автобус на остановке на улице Муравьёва-Амурского.

– Я даже не заметила, когда поставили этот павильон. Просто в один день пришла, а тут чисто, светло, стекла прозрачные. Раньше сидеть было негде, а теперь есть лавочки. Я, если честно, сначала подумала, что это просто покрасили старую остановку, а оказалось — полностью новую поставили. Очень удобно, что крыша есть. В прошлом году я тут под дождём стояла, пока автобус ждала, промокла до нитки. Теперь хоть спрятаться можно. И обогрев классный, говорят, зимой будет работать. Но главное, чтобы стекла не разбили, у нас ведь любят всё ломать, – поделилась Елена.

Последнее замечание, к сожалению, не случайно. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который на днях провёл выездное совещание по остановкам, обратил внимание на проблему вандализма. По его словам, фиксируются случаи расклейки объявлений, надписи несмываемыми маркерами, поломка урн, кража дверных ручек и даже повреждение стекол. Это вынуждает инвестора тратить дополнительные средства на ремонт и устанавливать усиленные, но менее эстетичные альтернативы. Мэр призвал горожан бережно относиться к городскому имуществу.

Одной из самых проблемных точек оставался район железнодорожного вокзала. Жители неоднократно жаловались на состояние остановок. Сергей Кравчук лично выехал на место и дал жёсткое поручение своему заместителю Андрею Горшенину завершить ремонт до конца июля. Контракты уже заключены. В середине месяца у вокзала появятся четыре остановки нового типа.

Кстати, во время объезда мэр обратил внимание и на старые трамвайные пути у вокзала. Ранее там ходил шестой маршрут, сейчас рельсы не используются. Андрей Горшенин предложил не убирать линию, а перевести на неё первый маршрут, чтобы упростить разворот вагонов. Это предложение взято в проработку.

Финансирование проекта полностью внебюджетное. Стоимость одного павильона достигает 3,5 миллиона рублей. Инвестор планирует окупать вложения за счёт рекламы, которая уже начала появляться на экранах новых остановок. Для города такое сотрудничество выгодно: благоустройство идёт без затрат из бюджета, а хабаровчане получают современные и комфортные объекты.

Обновление остановок часть масштабной программы, инициированной губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Проект стартовал в августе 2025 года и должен полностью завершиться до конца июля 2026 года. Гостевой маршрут, по которому идёт модернизация, это лицо города. Им пользуются не только местные жители, но и многочисленные туристы и гости края.

Для хабаровчан главное, чтобы новые остановки были не только красивыми, но и долговечными. И чтобы любители портить городское имущество помнили: за чужой счёт комфортно жить не получится. А пока пассажиры уже оценивают первые результаты: чистые стекла, удобные лавочки и крыши, под которыми можно укрыться от дождя. И это только начало.

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