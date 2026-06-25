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Происшествия25 июня 2026 3:00

Топор вместо переговоров: в Комсомольске-на-Амуре соседский конфликт из-за потопа дошёл до уголовного дела

Полицейские города Юности возбудили уголовное дело об угрозе убийством
Татьяна Белова
Развязка бытового конфликта оказалась криминальной. Фото сгенерировано нейросетью

Развязка бытового конфликта оказалась криминальной. Фото сгенерировано нейросетью

85-летний ветеран перекрыл воду, чтобы услышать должника, а услышал угрозы убийством. Полицейские города Юности возбудили дело по «бытовой» статье. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

В Центральном округе Комсомольска-на-Амуре чуть не случилась трагедия на бытовой почве. Причина банальна до невозможности: сосед сверху систематически заливал квартиру пожилого человека и не желал решать вопрос мирно. Однако развязка оказалась криминальной.

85-летний заявитель, устав ждать реакции на коммунальные неудобства, предпринял крайнюю меру. Он перекрыл стояк с водой, чтобы привлечь внимание нерадивого жильца. Этот шаг вывел 38-летнего соседа из себя. Находясь под градусом, мужчина спустился вниз, блокировал входную дверь квартиры пенсионера своей ногой, а затем продемонстрировал топор и высказал угрозы физической расправой.

Пожилой хабаровчанин не стал молчать и обратился в полицию. Сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре (отдел полиции № 3) незамедлительно выехали по адресу.

В отношении 38-летнего комсомольчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Стоит напомнить читателям, что эта статья не требует подтверждения нанесения телесных повреждений, для наступления ответственности достаточно самого факта реальной угрозы и демонстрации оружия. В данном случае топора.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Пока что подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации?

Ситуации, когда соседи отказываются устранять протечки и аварии встречаются часто. Но лучше не решать вопрос радикальными методами, провоцируя агрессию. Юристы напоминают: при заливе нужно вызывать представителей управляющей компании для составления акта и обращаться в суд, а не пытаться перевоспитывать нарушителя самому.

Если же сосед проявляет агрессию или угрожает оружием, то немедленно вызывайте полицию. Не открывайте дверь, если слышите крики или угрозы, и постарайтесь зафиксировать происходящее на камеру телефона.