Топор вместо переговоров: в Комсомольске-на-Амуре соседский конфликт из-за потопа дошёл до уголовного дела

Развязка бытового конфликта оказалась криминальной. Фото сгенерировано нейросетью

85-летний ветеран перекрыл воду, чтобы услышать должника, а услышал угрозы убийством. Полицейские города Юности возбудили дело по «бытовой» статье. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

В Центральном округе Комсомольска-на-Амуре чуть не случилась трагедия на бытовой почве. Причина банальна до невозможности: сосед сверху систематически заливал квартиру пожилого человека и не желал решать вопрос мирно. Однако развязка оказалась криминальной.

85-летний заявитель, устав ждать реакции на коммунальные неудобства, предпринял крайнюю меру. Он перекрыл стояк с водой, чтобы привлечь внимание нерадивого жильца. Этот шаг вывел 38-летнего соседа из себя. Находясь под градусом, мужчина спустился вниз, блокировал входную дверь квартиры пенсионера своей ногой, а затем продемонстрировал топор и высказал угрозы физической расправой.

Пожилой хабаровчанин не стал молчать и обратился в полицию. Сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре (отдел полиции № 3) незамедлительно выехали по адресу.

В отношении 38-летнего комсомольчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Стоит напомнить читателям, что эта статья не требует подтверждения нанесения телесных повреждений, для наступления ответственности достаточно самого факта реальной угрозы и демонстрации оружия. В данном случае топора.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Пока что подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации?

Ситуации, когда соседи отказываются устранять протечки и аварии встречаются часто. Но лучше не решать вопрос радикальными методами, провоцируя агрессию. Юристы напоминают: при заливе нужно вызывать представителей управляющей компании для составления акта и обращаться в суд, а не пытаться перевоспитывать нарушителя самому.

Если же сосед проявляет агрессию или угрожает оружием, то немедленно вызывайте полицию. Не открывайте дверь, если слышите крики или угрозы, и постарайтесь зафиксировать происходящее на камеру телефона.