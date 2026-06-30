«Дальневосточный квартал» на месте ДОСААФ: новый район строят в Хабаровске

Фото: Антон Шевченко

В Хабаровске появится новый микрорайон. Первые два 24-этажных дома в «Дальневосточном квартале» планируют ввести в эксплуатацию уже в 2027 году. Как продвигается стройка, чем удивят будущих новосёлов и когда можно будет заезжать в новые квартиры — читайте в нашем материале.

Микрорайон «Дальневосточный квартал» разместится в Железнодорожном районе Хабаровска, на участке площадью 128 гектаров. Для сравнения: это почти 180 футбольных полей. Здесь в перспективе возведут от 700 до 800 тысяч квадратных метров жилья. Цифра впечатляющая это целый город внутри города.

Но главное даже не в масштабах. Проект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках президентской единой субсидии. Строят здесь полноценный микрорайон с социальной инфраструктурой, которая будет готова одновременно с первыми домами.

Фото: Антон Шевченко

Первые ласточки – два 24-этажных жилых дома. Их строительная готовность уже набирает обороты, а ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2027 году. Ход работ на днях лично проверил Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время объезда ключевых объектов региона.

– Проект имеет большую значимость для края. Важно, что он включает в себя как жилье по ипотеке 2%, так и всю социальную инфраструктуру, необходимую для семей. Строим опережающими темпами, чтобы уже в следующем году хабаровчане смогли заселяться в этот комплекс и жить в микрорайоне, который станет образцом нового Хабаровска – города будущего, – подчеркнул глава региона.

Около 93,5 тысяч квадратных метров, а это 30% жилья в первом этапе строительства, получит край для социальных нужд. Квартиры здесь смогут предоставят льготным категориям граждан: многодетным семьям, молодым специалистам. Остальной объём будет доступен по программе дальневосточной ипотеки под 2% годовых.

Что отличает «Дальневосточный квартал» от типовых жилых массивов? Инфраструктура, которая проектируется одновременно с жильём, а не через 5–10 лет после заселения.

На территории появятся:7 детских садов на 2 040 мест, 3 школы на 3 400 мест и поликлиника на 400 посещений в смену.

Для того чтобы «Дальневосточный квартал» стал реальностью, Хабаровскому краю выделили 5,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на инженерную и транспортную инфраструктуру: подведут электро- и теплоснабжение к домам и соцобъектам, проложат водопроводные линии, построят дорожную сеть в районе аэродрома ДОСААФ. А также проведут сложное инженерное мероприятие: вынос реки Чёрная в коллектор, что защитит микрорайон от подтоплений.

Проект «Дальневосточный квартал» будет реализован в несколько этапов. Первый этап стартовал в мае этого года. Это 312 тысяч квадратных метров жилья. Впереди новые дома, новые социальные объекты и превращение Железнодорожного района в современный, комфортный и безопасный уголок Хабаровска.