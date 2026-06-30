Полная программа развлечений в День семьи, любви и верности. Фото: Ульяна Кузьменко

Хабаровск готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности. С 1 по 15 июля 2026 года краевые учреждения культуры подготовили обширную программу для горожан и гостей региона. Творческие мастер-классы, книжные выставки, концерты и семейные квесты ждут хабаровчан всех возрастов.

В 2026 году празднование Дня Петра и Февронии в Хабаровске обещает стать одним из самых ярких семейных событий лета. Мероприятия пройдут на различных площадках города — от библиотек до городских парков.

Программа мероприятий на День семьи, любви и верности в Хабаровске 2026

Организаторы подготовили насыщенный двухнедельный марафон событий. Вот ключевые даты и локации, которые нельзя пропустить:

«Ромашковое настроение» в ДВГНБ (1–15 июля)

С 1 по 15 июля в Дальневосточной государственной научной библиотеке стартует литературно-просветительская программа «Ромашковое настроение». В течение двух недель здесь будет проходить цикл встреч «Семья – наша сила» с тематическими беседами, викторинами и творческими выступлениями.

Вход свободный. Подробное расписание доступно на официальном сайте библиотеки

Выставки в Дворце Дружбы «Русь» (7 июля)

7 июля в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» откроются фотовыставка и экспозиция детского рисунка. Воспитанники студий «Пчелка» и «Подсолнух» представят работы на тему любви, мира и семейного тепла.

Вход на выставку свободный для всех желающих.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Фото: Андрей Федотов

«День, согретый любовью» в Библиотеке им. Наволочкина (8 июля, 10:00)

8 июля в 10:00 Библиотека имени Наволочкина приглашает на праздник «День, согретый любовью». Гостей ждет яркое открытие программы «Сундучок семейных сокровищ»:

- Встреча с героинями — русской красавицей Алёнкой и мудрой Ромашкой.

- Старинные обычаи и народные забавы.

- Подвижные игры и викторины с призами.

- Мастер-класс «Ромашка на счастье» – создание главного символа праздника своими руками.

- Арт-пространство «Меловая галерея» для рисунков на асфальте.

Акция «Мир начинается с семьи» (8 июля, 12:00–17:00)

В этот же день с 12:00 до 17:00 в летнем читальном зале Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдет уличная акция. В программе:

- Книжные выставки под открытым небом.

- Детский уголок с раскрасками.

-Мастер-классы «Праздничный букет» и «Подарок для мамы».

Встреча «Мудрость поколений» для многодетных семей (11 июля, 14:00)

11 июля в 14:00 Библиотека имени Наволочкина вновь откроет двери для клуба многодетных семей «Большое счастье» в рамках проекта «Культурный код семьи». Родители и дети обсудят семейные истории, поучаствуют в викторине и творческом занятии, а завершится встреча общим чаепитием с выступлением сказочных героев.

«Под сенью Петра и Февронии» в парке Муравьева-Амурского (12 июля)

12 июля с 12:00 до 16:00 в парке имени Муравьёва-Амурского пройдет семейная программа «Под сенью Петра и Февронии»**. Организатором выступает детская библиотека имени Наволочкина.

Вечером в 17:00 Научная библиотека проведет заседание диспут-киноклуба **«Залив Счастья»** с показом документального фильма «Сельский учитель» (режиссер Альберт Самойлов) и встречей с киносемьей Самойловых.

Конкурс-концерт «Суперсемейка» в Хабаровском краевом парке (12 июля)

Главное событие дня – ежегодный конкурс-концерт «Суперсемейка». Семейные команды, подавшие заявки, поборются за звание лучших в творческих и спортивных испытаниях.

- Прием заявок на участие осуществляется до 10 июля.

- Победителей определит жюри в разных номинациях.

- Для зрителей выступят артисты и творческие коллективы Хабаровска.

Внимание: при неблагоприятной погоде мероприятие может быть перенесено. Следите за обновлениями в официальных источниках парка.

Контакты и запись

Обращаем внимание: вход на мероприятия от библиотек доступен по предварительной записи.

- Библиотека им. Наволочкина: +7 (4212) 30-07-58 (доб. 121).

- ДВГНБ: +7 (4212) 32-50-82 (предварительная запись на мероприятия с 1 по 15 июля также по номеру +7 (924) 342-78-23).