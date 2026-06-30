Все идет по мастер-плану: что построят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре ждут масштабные перемены. На заседании президиума правительства края обсудили реализацию мастер-планов двух агломераций, разработанных по поручению Президента России Владимира Путина. Что уже строится, что в планах и как жители могут повлиять на облик своих городов - читайте в нашем материале.

Мастер-планы – это не просто набор дорогих объектов. Это долгосрочные стратегии, которые должны изменить качество жизни людей, объединить экономическое развитие и социальную сферу, создать современную инфраструктуру и комфортную среду.

В Хабаровской агломерации сегодня реализуется 17 мероприятий с общим финансированием 32,4 миллиарда рублей. В Комсомольске-на-Амуре тоже кипит работа: реконструкция школ и детских садов, капитальный ремонт Дворцов культуры, благоустройство парков и фасадов исторических зданий.

Что появится в Хабаровске?

Хабаровская агломерация может похвастаться внушительным списком проектов. Среди ключевых:

Реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров. На благоустройство каждого направлено по 185 миллионов рублей из Единой президентской субсидии. Работы идут по графику, и уже скоро хабаровчане увидят обновлённые прогулочные зоны.

Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей – место, где смогут отдыхать и поправлять здоровье сотни ребят со всего Дальнего Востока.

Лечебно-реабилитационный центр «Уссури» – современная база для восстановления здоровья взрослых и детей.

Дальневосточный художественный музей – новое культурное пространство, которое станет точкой притяжения для ценителей искусства.

Объединённая набережная – продолжение благоустройства главной прогулочной зоны города.

Межвузовский кампус – современное образовательное пространство для студентов дальневосточных вузов.

А в прошлом году в планы добавили ещё два амбициозных проекта: остров Большой Уссурийский и «Хабаровск-сити» с социальной и деловой инфраструктурой. Это значит, что город будет расти не только вширь, но и ввысь, приобретая черты современного делового центра.

Город юности тоже преображается

Комсомольск-на-Амуре, как считают проектировщики мастер-планов, город с богатой историей и уникальной атмосферой. И мастер-план должен сделать его ещё более комфортным для жизни.

Сейчас в городе идёт:

- реконструкция детского сада № 134 и школы № 38 в микрорайоне «Парус»;

- капитальный ремонт ДК «Строитель» и реконструкция ДК «Судостроитель»;

- благоустройство парков и фасадов исторических зданий.

А по поручению губернатора разрабатывается единая концепция развития туризма.

«Комсомольск остаётся одним из ведущих промышленных центров Дальнего Востока, с сильными и трудолюбивыми людьми. И качество жизни здесь надо повышать. Мастер-план города Юности должен превратить его в город, где новые объекты и общественные пространства связаны в единую и удобную среду, а людям комфортно жить, работать и отдыхать», – заявил Дмитрий Демешин.

Одно из ключевых решений, принятых на заседании, касается участия самих жителей в планировании территорий. Губернатор поставил задачу проводить стратегические сессии с хабаровчанами, где люди смогут высказать своё мнение о том, какими они видят развитие своих районов.

«У нас планирование территорий должно иметь целостную картину. При реализации мастер-планов мы должны отталкиваться, в первую очередь, от пожеланий и мнений людей», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Ведь самый красивый парк или самый современный музей станут по-настоящему любимыми только тогда, когда они созданы с учётом потребностей тех, кто будет ими пользоваться.

По инициативе мэра Хабаровска Сергея Кравчука и при поддержке губернатора опыт реализации мастер-планов в двух крупнейших городах края распространят и на другие муниципальные округа и районы. А для системного развития всех территорий разработают региональный стандарт, который будет включать:

- единый подход к благоустройству общественных территорий;

- поддержку участников СВО;

- развитие туризма и турмаршрутов;

- сохранение художественных промыслов;

- меры по развитию инвестиционной привлекательности.