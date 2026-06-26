Взял покататься: житель хабаровского края взял машину друга и сел на 10 суток

Фото: Валерия Железная

В поселке Солнечный полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который не придумал ничего лучше, чем взять ключи от автомобиля приятеля и отправиться в ночной дрифт по центру. Покататься удалось недолго, уже через час машину остановили полиция и Росгвардия. Теперь горе-гонщик проведет 10 суток под арестом и может лишиться свободы на пять лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Вечером 24 июня в отдел полиции Солнечного округа поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что от дома пропала его иномарка. Ключи от машины лежали на видном месте, а в гостях перед этим был приятель.

Ориентировка на угнанный автомобиль ушла всем наружным нарядам. Через час машину заметили в промышленной зоне недалеко от поселка Солнечный. На место оперативно прибыли инспекторы ДПС и экипаж Росгвардии. За рулем сидел 38-летний ранее судимый местный житель. По внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснили полицейские, злоумышленник распивал спиртные напитки в гостях у потерпевшего. Когда алкоголь закончился, гость решил, что лучший способ продолжить вечер — покататься на машине приятеля. Он взял ключи, вышел во двор и уехал. О том, что это незаконно, вероятно, не думал. Или думал, но алкоголь оказался убедительнее.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Это значит, что машину он угнал, но продавать или разбирать на запчасти не собирался, просто хотел покататься. Однако это не смягчает наказание. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Пока суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но это не единственное наказание. Мировой суд уже назначил угонщику 10 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования, при этом прав на управление автомобилем у мужчины не было. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Полицейские напоминают, что забавная с первого взгляда история на самом деле, серьезное преступление. Угон автомобиля без цели хищения – одна из самых распространенных статей в российском уголовном праве. Часто фигурантами становятся пьяные гости, обиженные бывшие или просто любители острых ощущений, которые не думают о последствиях.

Проблема еще и в том, что многие водители оставляют ключи на видном месте: в замке зажигания или в бардачке. В гостях, когда в доме много народу, особенно легко забыть о безопасности. Но как показывает практика, самый безобидный гость может превратиться в угонщика, если алкоголя окажется больше, чем совести.

Полиция напоминает: храните ключи от автомобиля в недоступном месте, не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра и будьте внимательны, когда в доме собираются шумные компании.