Билайн рассказал хабаровчанам, как сделать домашний интернет еще надежнее

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в Хабаровске скачал за месяц 319 ГБ трафика.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

• размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

• избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;

• для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

• периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;

• регулярно обновлять прошивку роутера;

• закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

• расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

• если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ - даже в часы пиковых нагрузок.

Подключить домашний интернет от Билайна можно онлайн: проверить возможность подключения, выбрать тариф и удобную дату, а также оставить заявку можно на сайте или просто позвонив по телефону 8-800-600-80-08.

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* В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru

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