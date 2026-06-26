Жару и дожди принесет июль в Хабаровск. Фото: Ольга Григорьева

Июль в Хабаровске – это когда природа включает режим «сауна». Если вы думали, что в июне было душно, держитесь крепче. Синоптики обещают классическую дальневосточную сказку: солнце печет так, что плавится асфальт, а воздух становится влажным, как в тропиках. «КП-Хабаровск» изучила сводки всех метеостанций и агрегаторов, чтобы подготовить вас к главному летнему испытанию.

Вот что нам обещают метеорологи на июль-2026: Днем стрелка термометра уверенно поползет к +26, а в отдельные дни проскочит до +27–28. Это не рекорд, но для города с такой влажностью — серьезный вызов. Ночью столбик остановится на +17–18 градусах. Кондиционер в такую погоду становится не роскошью, а членом семьи.

Влажность воздуха, ожидается, что будет держаться на уровне 76–82%. Это значит, что градусник врет. По ощущениям будет под +35, потому что испаряться поту некуда. Готовьтесь ходить во влажной футболке даже в тени.

Ветра почти не ждите. По предварительным прогнозам юго-восточный бриз скорее будет напоминать дыхание раскаленного утюга, чем освежение, дуть будет со скоростью 2–4 метра в секунду.

Стоит помнить, что июль в Хабаровске еще и самый мокрый месяц в году. В среднем выпадает 125 миллиметров осадков. И если верить прогнозам, дождик нагрянет примерно 15–20 раз за месяц. Но не переживайте: это будет не нудная морось по Чехову, а мощный тропический ураган на пару часов.

Такие ливни обрушиваются внезапно, заливают проспекты до щиколотки и так же внезапно исчезают. Через 20 минут после потопа уже вовсю светит солнце. Поэтому не вздумайте убирать зонт далеко, он в июле ваш лучший друг.

Для тех, кто планирует сорваться на охоту или рыбалку в северные районы – отдельная песня. Там синоптики обещают температуру выше обычной климатической нормы. Лето придет и в тайгу, но будет нервным: утром плюс, вечером плюс, а ночью не исключены сюрпризы. Бросайте в рюкзак пуховик, не пожалеете.

Памятка от «Комсомолки»: как выжить в эту духоту

Редакция собрала советы, которые реально работают в наших широтах. Запоминайте.

1. Меняем режим.

Гуляем до десяти утра и после семи вечера. Обед — святое время для кафе с кондиционером или домашнего дивана перед вентилятором. Не геройствуйте на солнцепеке с 12 до 15 часов.

2. Пьем, но не всё подряд.

Воду – мелкими глотками и часто. Сладкие лимонады только разжигают жажду. Холодный зеленый чай или обычная вода без газа спасение.

3. Одежда – дыши.

Только лен, хлопок и вискоза. И обязательно светлые тона. Они отражают солнечные лучи, а не впитывают их, как черная куртка.

4. Бабушкам и дедушкам – особое внимание.

Давление в этом месяце будет плясат, то 751, то 753 мм ртутного столба. Метеозависимым людям стоит снизить физическую активность и держать под рукой таблетки.

5. Амур манит, но будьте умнее.

Вода в реке прогреется до приятных градусов, но купаться нельзя. Течение в Амуре коварное, не рискуйте.