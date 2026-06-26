32 метра мужества: в Хабаровске открыли самый большой мурал на Дальнем Востоке

По словам художника, это самый большой нарисованный АК-47 в мире. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Портрет подполковника ФСБ Владимира Шатова теперь украшает фасад дома на Амурском бульваре. Фигура высотой с девятиэтажку. Как Хабаровск увековечил память героя, который в 29 лет стал подполковником и погиб, прикрывая товарищей, в материале «КП».

Владимир Шатов не дожил до 30 лет. Но за свою короткую жизнь он успел стать подполковником ФСБ, командиром, мужем и отцом. В 2004 году в Ингушетии во время спецоперации он получил тяжёлое ранение, но продолжал руководить группой офицеров и вёл бой до последнего.

В Хабаровске его имя знают. Оно высечено на мемориале Славы. В честь Шатова названы улица и школа, на одном из учебных заведений установлена мемориальная доска.

Теперь к этим символам добавился самый масштабный на Дальнем Востоке. На фасаде жилого дома по адресу Амурский бульвар, 66 появился портрет героя. Высота изображения 32 метра. Это примерно как девятиэтажный дом. А автомат Калашникова в руках подполковника растянулся на 15 метров, что длиннее маршрутного автобуса. По словам художника, это самый большой нарисованный АК-47 в мире.

Торжественная церемония открытия собрала десятки людей. Пришли вдова героя Ирина Шатова, губернатор Дмитрий Демешин, мэр Сергей Кравчук, депутат Госдумы Максим Иванов, курсанты, школьники, ветераны и просто жители города.

Автором гигантского портрета стал приморский художник Василий Шершон. Он признался, что в Хабаровске работать было легко, так как городские власти помогали на всех этапах.

Самым трогательным моментом церемонии стало выступление Ирины Шатовой, вдовы героя. Она почти не сдерживала слёз.

«В 29 лет он уже стал подполковником, у него была блестящая военная карьера, он всегда шёл в бой впереди своих подчинённых и служил Родине на все сто процентов. Сегодня у меня растёт внук, ему десять лет, это Вовин внук. И для меня безумно важно, что в Хабаровске заботятся о памяти героев. Наше поколение воспитывалось на подвигах ветеранов Великой Отечественной и афганской войн, а наши внуки теперь будут расти на примерах героизма своих дедов и отцов», — поделилась Ирина Шатова.

Работа по созданию патриотических муралов в Хабаровске не заканчивается. Ко Дню Победы во Второй Мировой войне и разгрому милитаристской Японии рядом с портретом маршала Георгия Жукова появится изображение Константина Рокоссовского. Кроме того, в городе планируется создать мурал маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко.