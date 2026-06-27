Перезагрузка: хоккейный клуб «Амур» меняет состав игроков в погоне за плей-офф

В новый хоккейный сезон с прежними задачами. Фото: Андрей Федотов

Пока болельщики наслаждаются летним затишьем, хабаровский «Амур» проводит одну из самых активных трансферных кампаний в своей истории. Сезон-2025/26 завершился обидным девятым местом. Шаг до плей-офф, который стоил команде нервов и сил. Однако руководство не стало делать поспешных выводов, а провело глубокую перестройку. Редакция разбирает, кто ушел, кто пришел и с каким настроением «Тигры» входят в новый хоккейный год.

Новая кровь в менеджменте

Первое и самое важное изменение произошло не на льду, а в офисах спортивного департамента. Клуб взял курс на омоложение управленческой структуры.

Олег Филимонов, долгое время бывший генеральным менеджером, переквалифицировался в тренера вратарей. Это его профильная зона ответственности, где он может принести максимальную пользу. На его место пришел Никита Точицкий, а его заместителем назначен Дмитрий Лугин, ранее работавший ассистентом главного тренера.

Этому тандему предстоит решить амбициозную задачу: собрать боеспособный коллектив в условиях жесткого лимита на легионеров. Напомним, «Амур» работает без иностранцев. При этом тренерский штаб во главе с Александром Андриевским сохранил преемственность. Ему помогают Павел Десятков и Яков Рылов, отвечающий за оборону.

Сменился и фарм-клуб. Многолетнее сотрудничество с красноярским «Соколом» завершено, теперь молодые игроки «Амура» будут набираться опыта в новокузнецком «Металлурге».

Кого мы потеряли этим летом

Список покинувших команду выглядит внушительно и даже болезненно для хабаровской публики. Это не просто ротация это смена поколений в ряде позиций.

Топ-потери

Алекс Броадхёрст – канадский легионер, отыгравший два сезона. Он завершил свой этап в Хабаровске.

Александр Гальченюк и Евгений Свечников – теперь будут блистать (или пытаться) в московском «Спартаке». Для болельщиков это, безусловно, удар, но рыночная ситуация диктует свои правила.

Массовый исход в «Сочи»: Артур Гиздатуллин, Кирилл Слепец, Виктор Балдаев и Дамир Шаймарданов выбрали южное направление. Иван Мищенко и Иван Воробьев отправились в новосибирскую «Сибирь» – нашего главного соперника в борьбе за кубковую восьмерку. Никита Евсеев вернулся в систему «Ак Барса» по окончании аренды.

Судьба Ярослава Дыбленко, Романа Абросимова, Виктора Антипина и Евгения Грачева пока висит в воздухе. Переговоры с Дыбленко находятся в финальной стадии, и мы ждем позитивного решения.

Кто поведет «Тигров» в бой

Несмотря на кадровые потери, клуб проделал колоссальную работу по удержанию лидеров и точечному усилению. Остаются с нами Кирилл Петьков и Кирилл Ураков. Эти два Кирилла стали символами прошлого сезона и подписали новые контракты. Также верны клубу остаются Егор Воронков, Егор Рыков, Иван Шерстнев, Рауль Акмальдинов, Александр Филатьев, Данил Юртайкин и Олег Ли. Это тот каркас, на котором строится игра.

Громкие приобретения

Андрей Крутов – возвращается из нижегородского «Торпедо» (аренда). Вновь будет наводить шорох в чужой зоне.

Кирилл Пилипенко – наконец-то добрался до Хабаровска. Напомним, переход планировался еще зимой, но тогда форвард уехал в Омск. Теперь сделка состоялась.

Произошла и серия обменов. От «Спартака» «Амур» получил четырех игроков (один из них в аренду) – Дмитрий Костенко, Федор Храпов, Константин Лукин и Максим Кровяков. После обмен с «Сибирью» Иван Климович попробует реанимировать карьеру на Дальнем Востоке.

Главным джек-потом этого лета можно считать Ярослава Лихачева. После обмена с ярославским «Локомотивом» хоккеист подписал полноценный 3-летний контракт с «Амуром».

Чего ждать болельщикам?

Сезон-2026/27 стартует только в сентябре, но уже сейчас ясно: у «Амура» появился характер. Да, обидно терять сразу пятерых хоккеистов в «Сочи» и ключевых форвардов в Москве. Однако пришедшие новички и сохраненная тренерская система дают повод для сдержанного оптимизма.

Август станет точкой истины – предсезонные турниры покажут, как вписались новобранцы. А пока болельщикам советую вооружиться терпением: календарь игр уже сверстан, билетные программы появятся ближе к осени.

Задачи не меняются. Мы снова идем в плей-офф. Только теперь с обновленным лицом и молодым задором.