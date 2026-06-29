Стартапер из 9 класса: хабаровский подросток продал чужую машину за 12 тысяч рублей

Фото: Ольга Григорьева

В Индустриальном районе Хабаровска произошла история, которая могла бы стать сюжетом для детективного сериала, если бы не была такой грустной и поучительной. 14-летний школьник продал чужой автомобиль, который даже не был зарегистрирован на владельца. Покупатели не задавали вопросов, документов никто не спрашивал и сделка состоялась. Правда, радость длилась недолго.

Пропажа из-под окна

В полицию обратился житель Индустриального района. Мужчина рассказал, что в прошлом году купил у знакомого неисправную иномарку 2000 года выпуска за 150 тысяч рублей. Предыдущий владелец снял машину с регистрационного учёта, а новый хозяин регистрировать её не стал — просто поставил во дворе своего дома на улице Краснореченской.

Иномарка стояла там месяцами, пока однажды вечером мужчина не вышел в магазин за хлебом и не обнаружил, что автомобиля на месте нет. Как говорится, был и нет.

Казалось бы, старая неходовая машина, кому она нужна? Но, как выяснилось, нужна и не для езды, а для быстрой наживы.

Подозреваемый девятиклассник

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Хабаровску вычислили похитителя довольно быстро. Им оказался 14-летний местный житель — ученик одной из школ Индустриального района. С соблюдением всех норм законодательства с подростком провели следственные действия, и он признался в содеянном.

Оказалось, юный «бизнесмен» давно приметил неисправную иномарку. Он разместил в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобиля, указав свои контакты. Когда нашлись покупатели, подросток рассказал им красивую историю: якобы он выменял машину на мопед и теперь планирует сдать её на металлолом. Документов, разумеется, никто не спрашивал, доверились словам продавца.

Сделка состоялась. Школьник получил за чужое авто 12 тысяч рублей. Деньги, как это обычно бывает в 14 лет, он потратил на развлечения без особых планов и сожалений.

Полицейские оперативно установили личности покупателей, изъяли похищенный автомобиль и вернули законному владельцу. Мужчина, который и не надеялся увидеть свою «старушку», теперь может вздохнуть спокойно.

А вот подростку повезло меньше. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. С учётом возраста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Но это ещё не всё. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних составили административный материал на законного представителя школьника — по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Иными словами, отвечать придётся и родителям: штраф, профилактическая беседа и пристальное внимание со стороны органов опеки.