Рожать будет комфортнее: в хабаровских роддомах провели ремонты и закупили новое оборудование

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В роддоме имени Венцовых, куда приезжают будущие мамы со всего края, произошли перемены, которые чувствуются с порога. За два года на ремонт и обновление корпусов направлено более 25 миллионов рублей.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

В первом корпусе на улице Ленина полностью обновили санузлы и душевые в отделении патологии беременности, отремонтировали коридор послеродового отделения и палаты. Во втором корпусе на Тургенева привели в порядок два санузла и две душевые, обновили коридоры и палаты. И даже кондиционеры появились, чтобы будущим мамам было комфортно в летнюю жару.

«Мы стараемся, чтобы каждая женщина чувствовала в нашем роддоме заботу и внимание, и это касается не только медицинской помощи, но и бытовых условий», — говорит главный врач роддома Наталья Меньщикова.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Родильный блок индивидуальный

Пожалуй, одно из самых важных новшеств: родильный блок переформатировали в индивидуальные родовые палаты. Теперь каждая женщина рожает в отдельном боксе, может пригласить на партнёрские роды мужа или близкого человека.

А ещё в одном из родильных залов установили современный реанимационный столик для новорожденных с подогревом и встроенным аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Такая техника настоящий подарок для маленьких пациентов, которые появляются на свет раньше срока или с трудностями.

Техника для самых важных решений

В этом году в роддоме появились два новых аппарата УЗИ экспертного класса. Каждый стоит около 6 миллионов рублей. С их помощью врачи могут с высокой точностью оценить состояние плода, определить вес ребёнка и кровоток перед родами и выбрать самую безопасную тактику родоразрешения.

По краевой программе субсидий в учреждение поступило оборудование для фототерапии новорожденных, оно помогает лечить желтуху у малышей. А ещё мониторы для контроля состояния детей в родах и диагностики сердца. И, конечно, кроватки-грелки, аппараты ИВЛ для новорожденных, электрические аспираторы. Словом всё, что может понадобиться, чтобы спасти маленькую жизнь.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Стерильность на 99%

Особая гордость роддома две ксеноновые бактерицидные установки «Альфа». Они произведены в России и за считанные минуты уничтожают до 99% вирусов и бактерий. Чистота в операционных и палатах теперь обеспечена на высшем уровне.

В двух отделениях появились по четыре сервисные палаты. Здесь есть кухонные гарнитуры, новая мебель для мам и детей всё, чтобы пребывание в роддоме напоминало не больничную палату, а уютную комнату в собственном доме.

Планы на будущее

Работы продолжаются. В июне начался ремонт во втором корпусе: обновляют санузлы и родильные залы. В сентябре, во время плановой санитарной обработки, начнётся ремонт первого акушерского корпуса. В планах дальнейшее обновление палат, закупка нового оборудования и создание ещё более комфортной среды для будущих мам и новорожденных.