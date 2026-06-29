Школа Иннопрактики объединит молодых художников и хореографов из 20 стран мира

Фотографии предоставила пресс-служба Школы Иннопрактики

Формат параллельного проведения двух направлений, успешно опробованный в прошлом сезоне, становится доброй традицией проекта: в течение трех недель молодые художники, скульпторы, танцовщики и хореографы будут учиться, создавать собственные произведения, знакомиться с российской культурой и с творчеством друг друга.

Проект реализуется по инициативе компании «Иннопрактика» при участии ведущих российских культурных и образовательных институций России. Художественная сессия пройдет с 30 июня по 17 июля в мастерских Санкт-Петербургской Академии художеств, хореографическая — с 29 июня по 19 июля на базе Академии танца Бориса Эйфмана. Общая тема Школы в этом сезоне — «Творчество объединяет».

Интерес к художественной сессии остается высоким: в этом году на нее поступило 397 заявок из 31 страны. По итогам конкурсного отбора приглашение получили 16 участников — 13 художников и 3 скульптора — из Вьетнама, Испании, Нигерии, Бразилии, Канады, Индии, Колумбии, Китая и Сербии. В течение трех недель они будут создавать творческие работы, а 17 июля представят их на итоговой выставке в Итальянском зале Академии художеств.

Фотографии предоставила пресс-служба Школы Иннопрактики

«Школа Иннопрактики существует уже седьмой год, и каждый новый сезон убеждает нас: искусство — это, пожалуй, единственный язык, не требующий перевода. Для нас принципиально важно, чтобы молодые авторы не только овладевали профессиональными навыками, но и получали опыт живого культурного диалога. Когда участники из разных стран вместе учатся, обсуждают идеи, наблюдают за работой друг друга и открывают для себя русскую художественную традицию, искусство становится пространством взаимопонимания. Одновременное проведение двух сессий усиливает этот эффект и делает проект по-настоящему междисциплинарным», — отмечает первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Высокий конкурс сохраняется и на хореографическом направлении: на участие в сессии было подано 342 заявки из 56 стран мира. В итоговый состав вошли 16 студентов — 13 танцовщиков и 3 хореографа — из Китая, Франции, Нигерии, Северной Македонии, Марокко, Республики Корея, Боливии, Мексики, Таиланда, Великобритании, Филиппин, США и Бельгии. Традиционно к международной группе присоединятся и студенты Академии танца Бориса Эйфмана.

В течение трех недель иностранные участники, студенты Академии и российские хореографы будут посещать мастер-классы и занятия по танцу, а также создавать постановки, которые войдут в программу Фестиваля Школы Иннопрактики «Глобальные ценности». Показы пройдут 18 и 19 июля в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. В этом году с участниками будут работать российские хореографы Ольга Васильева, Олег Габышев, Ольга Лабовкина и Ксения Михеева — все они уже сотрудничали со Школой Иннопрактики в разные годы. Художественный руководитель хореографической сессии и фестиваля — Борис Эйфман.

Фотографии предоставила пресс-служба Школы Иннопрактики

«Параллельный формат двух сессий дает участникам больше, чем просто интенсив по своей специальности. В Петербурге возникает единое творческое пространство, где художники приходят на хореографический фестиваль, танцовщики знакомятся с итоговой выставкой, и каждый получает возможность увидеть, как одна и та же идея раскрывается в разных языках искусства. Именно в таком обмене рождаются новые связи, новые смыслы и ощущение общей профессиональной среды», — подчеркивает куратор Школы Иннопрактики Алексей Лебедев.

Всего в новом сезоне Школы Иннопрактики примут участие 32 студента из 20 стран мира. Помимо образовательной части, их ждет насыщенная культурная программа: посещение Государственного Эрмитажа, Русского музея, Мариинского и Михайловского театров, а также дворцово-парковых ансамблей Петергофа и Царского Села. Для участников Школы это первая встреча с Россией — и Санкт-Петербург станет для них полноправным участником образовательного процесса, предлагая неисчерпаемый визуальный и смысловой материал для творчества.

Школа Иннопрактики продолжает развиваться как международная площадка профессионального и гуманитарного диалога, где знакомство с русской культурой сочетается с активной практикой. Итогом сезона станут не только новые произведения и постановки, но и профессиональные связи между молодыми деятелями искусства из разных стран, для которых творчество является главной объединяющей силой.

Генеральный спонсор проекта — ПАО «ГАЗПРОМ».