Фото: Ульяна Кузьменко

В Хабаровске 11 и 12 июля пройдёт пятый, юбилейный фестиваль-ярмарка «АмурФест.Лето». Хедлайнер - поп-звезда Хабиб, автор всенародных хитов «Ягода-малинка» и «Грустинка». Гостей ждут две сцены, ярмарка ремесел, стрит-фуд, баттл маскотов и мастер-классы. Вход свободный.

В этом году «АмурФест» пройдёт в пятый раз — юбилейный сезон. Июльский праздник приурочен к Году единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае. Фестиваль реализуется при поддержке краевых министерств культуры и туризма в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Главная звезда - Хабиб. Поп-исполнитель, который ворвался в чарты с песнями «Ягода-малинка», «Грустинка» и «Ой, какая ты», выйдет на главную сцену Комсомольской площади 11 июля в 20:00. Если вы не знаете его песен, то точно слышали их в такси, в супермаркете и у соседей на даче теперь можно увидеть живьём.

Концертная программа будет идти сразу на двух площадках:

- главная сцена — Комсомольская площадь;

- сцена «Ракушка» — в парке имени Муравьева-Амурского.

Что в программе? Этно-дефиле, презентация коллекций локальных брендов, баттл маскотов спортивных команд (да, они будут соревноваться), юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс», программа «Русский стиль» от камерного квартета и солистов мужского квартета «Триумф». А потом — Хабиб.

На фестивале развернётся ярмарка ремёсел. В этом году заявки подали 42 мастера декоративно-прикладного искусства, 12 художников-живописцев и 14 предпринимателей в зоне фуд-корта. Приоритет отдавали летней тематике — так что на прилавках появится много света, цвета и солнца.

Рядом со сценой «Ракушка» развернётся арт-пространство: можно будет познакомиться с живописцами, приобрести их работы и сувениры.

Гастрономическая часть «АмурФеста» обещает быть богатой. В зоне фуд-корта — мороженое, прохладительные напитки, выпечка, сладости, стрит-фуд на любой вкус. Главное — не пройти мимо и не уйти голодным.

Спорт, мастер-классы и интерактив

Отдельная зона будет посвящена спорту и летнему отдыху. Обещают:

- зону акробатики;

- баскетбольную площадку;

- и другие спортивные активности.

Бренд «Сделано в Хабаровском крае»

Как отметили в министерстве культуры края, «АмурФест» активно развивает бренд «Сделано в Хабаровском крае», поддерживая местных производителей и мастеров. Они создают качественные, современные и уникальные товары — от этнической одежды до инновационных продуктов креативных индустрий. Благодаря президентскому нацпроекту дальневосточные мастера и бренды получают возможность выхода на своего покупателя.

Напомним: «АмурФест» проводится в Хабаровске с 2021 года и собирает свыше 150 тысяч участников и гостей ежегодно. Четыре раза в год на площадке фестиваля встречаются артисты и мастера, чтобы подарить жителям и гостям Хабаровска праздник единения традиций и поколений. За эти годы он стал эффективной платформой для презентации творческих проектов и местных товаров.

Где и когда?

- Даты: 11 и 12 июля.

- Площадки: Комсомольская площадь и парк имени Муравьева-Амурского.

- Хедлайнер: Хабиб (11 июля в 20:00 на главной сцене).

- Вход: свободный.

- Подробная программа: на сайте «АмурФеста» и во «ВКонтакте».