Отдал 30 тысяч за ремонт и остался с носом: хабаровский автомастер «развёл» клиента и уволился в тот же день

Автовладелец доверился сервису и остался без денег. Фото: Екатерина Подпенко

В Хабаровске очередная история про доверие, которое обернулось потерей денег. Автомастер попросил клиента перевести предоплату за ремонт, получил 30 тысяч рублей… и исчез. В прямом смысле – уволился из сервиса в день, когда машину поставили на ремонт. Теперь его ищут уже не работодатели, а полиция. И нашли.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Житель Хабаровска решил подремонтировать ходовую часть своего авто. Сам купил запчасти, пригнал машину в сервис в Индустриальном районе и спокойно ушёл по делам.

А на следующий день звонок от мастера. Мол, давайте предоплату за работу, 30 тысяч рублей, чтобы всё было по-честному. Мужчина перевёл. И… тишина. Мастер перестал выходить на связь, словно провалился сквозь землю.

Владелец авто приехал в сервис, а ему говорят: «Так ваш мастер уволился. Вчера. В тот самый день, когда вы машину оставили». И автомобиль, кстати, даже не трогали.

Полицейские быстро вышли на след. Задержали 31-летнего мужчину, приезжего из рабочего посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Оказалось, он уже был судим за угон. В Хабаровске он не имел даже постоянного жилья, снимал угол, где придётся.

В сервисе он отработал всего две смены. И уволился, как выяснилось, после конфликта с коллегами. Но перед этим успел провернуть свою аферу.

Мужчина признался: он специально связался с клиентом, попросил перевести деньги, хотя знал, что никакой ремонт делать уже не будет. Всё просто: деньги понадобились на еду и личные расходы. 30 тысяч ушли быстро и без следа.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество. Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Пока что фигурант на подписке о невыезде, но это может измениться в любой момент.

А что насчёт денег? Потерпевший, скорее всего, их не вернёт. Если только суд не обяжет мошенника компенсировать ущерб, но когда он это сделает, вопрос открытый.