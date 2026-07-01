От Матвеевки до Аяна: на каких трассах Хабаровского края этим летом уложат асфальт

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

На региональных трассах Хабаровского края настоящая дорожная горячка. К концу июня ремонт кипит на 17 участках общей протяжённостью почти 110 километров. В этом году в порядок приведут более 260 километров трасс. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Рассказываем, где уже дышится легче, а где только начинают, и почему подрядчики теперь отвечают за свои работы головой и кошельком.

На финишной прямой

В Хабаровске один из самых ожидаемых объектов – подъезд к Матвеевскому шоссе от 9-го километра Обхода Хабаровска. Дорожники уже уложили асфальт, обустроили тротуары. Сейчас доводят до ума кюветы и монтируют перильные ограждения. Ещё немного и здесь можно будет ездить с комфортом и без риска слететь в кювет.

А на подъезде к селу Дружба идет главный этап: начали укладывать асфальт. Сразу на двух участках общей протяжённостью почти 20 километров. Ремонт здесь идёт бодрее, чем планировали, хороший знак для местных жителей, которые устали от ям и грязи.

Хабаровский район

В Хабаровском районе размах серьёзный: в порядок приводят целых 10 участков региональных трасс общей протяжённостью больше 60 километров. В списке «Хабаровск – Мичуринское – Федоровка – Смирновка – Галкино», обход посёлка Красная Речка – село Казакевичево и подъезды к сёлам Чёрная Речка и Петропавловка.

Комсомольский район и север

Активно работают и в Комсомольском районе. Там ремонтируют участки трасс «Комсомольск-на-Амуре – Амурск», «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре» и «Селихино – Николаевск-на-Амуре».

И это почти 37 километров свежего асфальта. А на двух последних объектах дорожники взялись за мосты через озеро Мылка и реку Понгдан. Искусственные сооружения тоже нуждаются в обновлении, и их не забыли.

На севере, в Аяно-Майском районе ремонтируют два моста на дороге «Аян – Нелькан». Пока идёт подготовка и заготовка материалов, но уже понятно: до северян тоже дошли руки.

В Ванинском районе асфальтируют подъезд к селу Монгохто. В Советско-Гаванском заканчивают чистить кюветы от мелколесья (чтобы вода не застаивалась и дорога не разрушалась). В районе имени Лазо отсыпают площадки под автопавильоны и монтируют бортовой камень.

Как рассказывают в краевом правительстве, на конец июня объекты нацпроекта готовы на 30%. Работы планируют завершить к середине осени как раз к холодам. Финансирование из федерального бюджета – 3,8 миллиарда рублей. Всего на ремонт дорог регионального значения в Хабаровском крае направили почти 5 миллиардов. А всего в этом году в регионе приведут в порядок более 260 километров трасс, по федеральным, краевым и муниципальным программам.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края подчеркнули важный момент:

«На работы, выполненные в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", действует гарантия от 3 до 5 лет. В течение этого срока подрядные организации обязаны устранять выявленные дефекты за свой счёт».

Это значит, что если через год-два на новом асфальте появятся трещины или ямы, то подрядчик будет переделывать бесплатно. Для водителей это гарантия того, что дорогу сделают качественно, а не «лишь бы сдать и забыть».