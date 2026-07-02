Икра на миллионы: четверо хабаровчан организовали браконьерский бизнес на реке Амгунь

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае завершили расследование громкого дела о незаконной добыче лососёвых. Четверо мужчин устроили на реке Амгунь настоящий подпольный цех по переработке кеты и красной икры. Ущерб государству — больше 2,7 миллиона рублей. А рыбу-самцов, которая не даёт икры, они просто отпускали обратно в реку. Живых, но уже без будущего потомства.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Всё вскрылось в сентябре прошлого года. Сотрудники уголовного розыска МВД и рыбоохраны вышли на палаточный лагерь на реке Амгунь. В 80 километрах ниже по течению от села имени Полины Осипенко. Место глухое, тайга, до ближайшего жилья не близко. Идеальное для тех, кто не хочет, чтобы его нашли.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Но нашли. И обнаружили не просто рыбаков-любителей, а полноценный производственный цех. Сети, лодки, ёмкости для засолки икры, разделочные столы. В разгар нереста кеты здесь кипела работа.

Следствие установило: организовал всё 39-летний житель Хабаровска. По документам водитель, нигде не судим. Но в жизни главарь браконьерской группы. В 2024 и 2025 годах он подобрал команду. В неё вошли двое хабаровчан, безработные мужчины 53 и 57 лет и 33-летний местный житель района имени Полины Осипенко, который стал правой рукой организатора.

Когда объёмы добычи выросли, понадобились дополнительные рабочие. Организатор нашёл двух мужчин, которые нуждались в деньгах, и предложил им работу на реке. Правда, про то, что работа незаконная, он скромно умолчал. Люди согласились, даже не подозревая, что становятся соучастниками преступления.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

У группировки была чёткая схема: добывали кету сетями, потом на берегу разделывали, вынимали икру, солили и упаковывали для продажи. А самцов рыбы просто отпускали обратно в реку.

Сумма ущерба, которую браконьеры нанесли государству, превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей.

При задержании у них изъяли два маломерных судна с моторами, две рыболовные сети, оборудование для засолки и хранения икры и горюче-смазочные материалы, средства связи и прочее.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Это особо тяжкая статья, потому что речь идёт об организованной группе и нерестовом периоде.

Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Пока все четверо находятся под подпиской о невыезде.