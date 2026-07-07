Хабаровскому краю списали бюджетные кредиты: 16,3 миллиардов остаются на людей

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Хабаровскому краю в третий раз списали бюджетные кредиты, благодаря чему освободилось 16,3 миллиардов рублей. Их потратят на улучшение качества жизни местных жителей. Такое решение приняли по поручению Президента России Владимира Путина и по настоянию губернатора региона Дмитрия Демешина.

Списание кредитов – часть финансовой политики

Месяцами ранее, в рамках первого этапа совместной работы регионального и федерального правительства, задолженность сократили на 7,78 миллиардов рублей. За счет них укрепили социальную и дорожную инфраструктуру. К примеру, привели в порядок проезжие части, закупили новое оборудование в школы и детские сады.

На масштабную модернизацию потратят и остальные сохраненные средства. Ведь как отмечает заместитель председателя общественного совета при министерстве финансов Хабаровского края Ирина Марченко, бюджетные кредиты – это, в первую очередь, инструмент, который помогает реализовывать актуальные и прогрессивные инициативы.

«Суть таких решений в том, что бюджетные кредиты изначально работают как инструмент развития региона, а не как самоцель. Они позволяют субъектам Федерации не откладывать важные проекты «на потом», а запускать их уже сейчас, когда люди этого ждут и когда есть реальная потребность в изменениях. Речь идет о строительстве и реконструкции дорог, обновлении коммунальной инфраструктуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, развитии городов и социальных объектов – школ, детских садов, учреждений культуры и спорта», – заявляет эксперт.

Как выбирают объекты, на которые приоритетно тратят финансы? Отчасти этот перечень составляется после встреч граждан с Дмитрием Демешиным. Люди озвучивают проблемы, которые они наблюдают ежедневно и которые мешают им комфортно проживать в крае, а после власти разного уровня начинают бороться с этими неудобствами. Такой подход превращает сухие финансовые расчеты в живую адресную помощь, где каждый вложенный рубль имеет видимый социальный эффект.

Но, как правило, ресурсы ограничены, а запросы населения нужно решать. Поэтому было велено списать регионам, в числе которых оказался и Хабаровский край, значительный объем средств.

«Когда часть задолженности по таким кредитам списывается, это фактически означает, что регион получает дополнительный ресурс: меньше средств уходит на обслуживание долга, больше – на реальные дела на земле. Для жителей это выражается не в цифрах статистики, а в том, что в их дворе появляется новый садик, становится безопаснее дорога, быстрее ремонтируется дом или поликлиника», – объясняет Ирина Вениаминовна.

Важно подчеркнуть, что решение о списании – это не разовая акция, а часть системной финансовой политики, направленной на снижение долговой нагрузки субъектов. Благодаря ней региональный бюджет становится более устойчивым и появляется возможность формировать долгосрочные программы благоустройства.

Губернатор Дмитрий Демешин уже распорядился направить сэкономленные миллиарды именно на те сферы, по которым поступает больше всего нареканий.