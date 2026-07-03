Дмитрий Демешин проверил, как строят сквер героев СВО и обновляют вуз в Городе юности

Фото: Антон Шевченко

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре. Вместе с членами правительства и депутатом Госдумы Максимом Ивановым он проинспектировал два ключевых объекта: университет, который обновляют по президентскому нацпроекту, и сквер в память о героях СВО, за который проголосовали почти пять тысяч жителей. Рассказываем, что уже сделано и когда ждать открытия.

Первая точка поездки – объекты университета, где работы идут в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом. Губернатор лично оценил темпы и качество работ.

Фото: Антон Шевченко

«Строим опережающими темпами» – этот принцип Дмитрий Демешин не раз озвучивал на других объектах. Видимо, здесь он тоже действует.

Для Комсомольска, который всегда был городом молодых и амбициозных, обновление университета – это шанс удержать талантливую молодёжь в родном городе, дать ей современные условия для учёбы и науки.

Фото: Антон Шевченко

Вторая точка визита – сквер, посвящённый героям специальной военной операции. Его благоустройство идёт по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Антон Шевченко

За обустройство сквера проголосовали около пяти тысяч комсомольчан. Горожане не просто хотели получить ещё одно зелёное место для прогулок. Они хотели, чтобы память о тех, кто погиб, защищая страну, была увековечена в достойном пространстве.

«Жители Хабаровского края с особым уважением относятся к подвигам наших героев. Во многом поэтому сквер в память о защитниках набрал такое большое количество голосов», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Работы на объекте будут вестись в три этапа. Часть из них завершат уже в этом году, горожане смогут оценить первые результаты. Оставшиеся этапы перейдут на следующий год.

Фото: Антон Шевченко

Как отметили в правительстве края, все объекты, и университет, и сквер, находятся на личном контроле губернатора. Это значит, что работы не бросят на полпути, а доведут до конца.

Фото: Антон Шевченко

Напомним, в 2025 году территория в Комсомольске-на-Амуре набрала 4 765 голосов в ходе всероссийского голосования и стала победителем. И именно жители решили, что здесь появится мемориальное пространство в честь героев специальной военной операции. Благоустройство объекта ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и уже выходит на финишную прямую.