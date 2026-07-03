Дмитрий Демешин проверил, как строят сквер героев СВО и обновляют вуз в Городе юности

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре. Вместе с членами правительства и депутатом Госдумы Максимом Ивановым он проинспектировал два ключевых объекта: университет, который обновляют по президентскому нацпроекту, и сквер в память о героях СВО, за который проголосовали почти пять тысяч жителей. Рассказываем, что уже сделано и когда ждать открытия.
Первая точка поездки – объекты университета, где работы идут в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом. Губернатор лично оценил темпы и качество работ.
«Строим опережающими темпами» – этот принцип Дмитрий Демешин не раз озвучивал на других объектах. Видимо, здесь он тоже действует.
Для Комсомольска, который всегда был городом молодых и амбициозных, обновление университета – это шанс удержать талантливую молодёжь в родном городе, дать ей современные условия для учёбы и науки.
Вторая точка визита – сквер, посвящённый героям специальной военной операции. Его благоустройство идёт по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
За обустройство сквера проголосовали около пяти тысяч комсомольчан. Горожане не просто хотели получить ещё одно зелёное место для прогулок. Они хотели, чтобы память о тех, кто погиб, защищая страну, была увековечена в достойном пространстве.
«Жители Хабаровского края с особым уважением относятся к подвигам наших героев. Во многом поэтому сквер в память о защитниках набрал такое большое количество голосов», – подчеркнул Дмитрий Демешин.
Работы на объекте будут вестись в три этапа. Часть из них завершат уже в этом году, горожане смогут оценить первые результаты. Оставшиеся этапы перейдут на следующий год.
Как отметили в правительстве края, все объекты, и университет, и сквер, находятся на личном контроле губернатора. Это значит, что работы не бросят на полпути, а доведут до конца.
Напомним, в 2025 году территория в Комсомольске-на-Амуре набрала 4 765 голосов в ходе всероссийского голосования и стала победителем. И именно жители решили, что здесь появится мемориальное пространство в честь героев специальной военной операции. Благоустройство объекта ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и уже выходит на финишную прямую.