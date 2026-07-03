Секунды решают всё: рейды по пляжным местам проходят в Хабаровске

Берега водоемов в Хабаровске кишат купающимися. Фото: Виктория Андреева

Официально купаться в Хабаровском крае нельзя, ни один водоём не признан безопасным. Но люди всё равно лезут в воду. И тонут. Взрослые и дети. За последний месяц случилось несколько трагедий. Спасатели вытаскивают тонущих, раздают тысячи памяток и штрафуют нарушителей. А матросы на постах каждый день уводят от воды больше двадцати детей. Корреспондент «КП-Хабаровск» разобрался, что происходит на пляжах региона и как не пополнить печальную статистику.

Июль 2026 года. Лето в разгаре, столбики термометров ползут вверх, а купальный сезон в Хабаровском крае не открыт. Власти не давали «добро» ни на один водоём, все они признаны небезопасными для купания.Но хабаровская жара своё берёт. Горожане и гости региона массово устремляются к воде. И платят за это высокую цену.

С начала лета на водоёмах края произошло несколько трагедий. Самая страшная 27 июня в Аяно-Майском районе, где перевернулась моторная лодка. Взрослые спаслись, а семилетний мальчик погиб. Спасательного жилета на нём не было. Возбуждено уголовное дело. Так же в этом сезоне утонула 40-летняя женщина в краевой столице, 68-летний рыбак в районе имени Лазо, и 10-летняя девочка в Ульчском районе.

Между тем, с 25 мая в Хабаровске начали работу сезонные посты матросов-спасателей. Они дежурят каждый день с 11 до 21 часа в четырёх популярных точках: «Дельфин», «Амуркабель», «Дальдизель» и на набережной имени Невельского.

За два года работы этих постов спасатели вытащили из воды 22 человека, в том числе троих детей. Только за один день матросы уводят от воды более двадцати несовершеннолетних, которые пытаются купаться без присмотра.

–Детям объясняешь, а они всё равно лезут. Приходится вызывать полицию,тогда их доставляют в участок и извещают родителей, – рассказывает директор городского Центра проведения спасательных работ Алексей Шабловский.

Чтобы предотвратить новые трагедии, власти и спасатели развернули масштабную кампанию. На сегодняшний день на водоемах края установлено уже 164 знака безопасности, проведено 233 патруля, а жителям и гостям региона вручено более 1,5 тысяч памяток с правилами поведения у воды. В этой масштабной работе задействовано свыше 300 специалистов.

Однако у городской службы спасения есть и острая проблема – нехватка квалифицированных кадров. Как сообщил Алексей Шабловский, на сегодняшний день открыты четыре вакансии матросов-спасателей на сезонные посты. График работы им предлагают посменный (два через два), с 11:00 до 21:00. На сайте городской администрации обозначена и заработная плата в 37 000 рублей в месяц плюс «социальный пакет». Главные требования к кандидатам: возраст от 18 лет и умение плавать. Опыт работы не обязателен, всему необходимому научат на месте.

А в выходные рейды проводят не только на берегу, но и с воды. По Амуру и его протокам. Спасатели проверяют «дикие» пляжи, где нет инфраструктуры и где риск утонуть максимальный.

–Наша задача не наказать, а уберечь. Мы напоминаем родителям о спасательных жилетах для детей до семи лет. Секунды, потраченные на экипировку, спасают жизни, – поясняет начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Александр Курбала.

Впрочем, купание в необорудованных местах это не просто риск, это нарушение закона. За игнорирование знаков «Купаться запрещено» или «Нырять запрещено» предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Но главная ответственность, конечно, не финансовая, а человеческая. За жизнь детей отвечают родители. И спасатели постоянно напоминают: ребёнок до семи лет у воды должен быть в спасательном жилете. Это не рекомендация, а правило безопасности.