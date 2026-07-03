В ряде районов края сохраняется сложная ситуация с топливом. Фото: Ольга Григорьева

Хабаровские автомобилисты выдохнут уже на следующей неделе. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возвращается в строй с опережением графика. Об этом договорился губернатор Дмитрий Демешин с руководством предприятия. Топливный кризис в регионе, который держал в напряжении водителей несколько недель, идёт на спад. Но ограничения на продажу бензина в канистры пока сохраняются.

Когда запустят НПЗ в Хабаровском крае?

Комсомольский НПЗ ушёл на плановую профилактику в тот самый момент, когда в крае разгорелся ажиотажный спрос на топливо. Спекулянты, паника, очереди — ситуация накалилась до предела. Но теперь есть хорошие новости.

Завод возобновит работу уже на следующей неделе. Это раньше первоначально запланированного срока. Это результат личных договорённостей губернатора Дмитрия Демешина с руководством предприятия. Власти региона сделали всё, чтобы ускорить процесс.

Правда, сразу на полную мощность завод не выйдет, потребуется время на раскачку. Поэтому в четырёх районах края ограничения пока сохраняются:

- Ванинский район;

- Советско-Гаванский район;

- Ульчский район;

- Верхнебуреинский район.

Но это, как подчёркивают в минэнерго, временная мера.

Ограничение на отпуск в канистры бензина в Хабаровском крае

По данным министерства энергетики края, ситуация на сегодняшний день сложная, но контролируемая.В Хабаровском крае работает 178 АЗС и по словам региональных властей, на108 из них топлива в достаточном количестве;

Тем неменее, ограничения на продажу бензина АИ 92 и АИ 95 в канистры пока действуют. Это чтобы спекулянты не скупали топливо и не наживались на людях.

«Ожидаем стабилизации ситуации на следующей неделе после выхода с планового ремонта Комсомольского НПЗ», – заявил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.

Когда завод наберёт полную мощность, топливо начнёт поступать в достаточном объёме. Ограничения на продажу в канистры снимут, как только ажиотаж спадёт. Но когда именно, зависит от того, как быстро стабилизируется спрос.

Пока же минэнерго края ежедневно мониторит наличие топлива на всех АЗС. Власти продолжают работать с федеральными ведомствами, заводами-производителями и РЖД, чтобы поставки были стабильными и бесперебойными.

В министерстве энергетики края подчеркивают: все меры вынужденные и временные. Они направлены на то, чтобы защитить людей от спекулянтов и дать возможность каждому водителю заправиться по разумной цене.

«Приоритетно обеспечиваются топливом экстренные службы и сельхозпредприятия. Такое поручение ставил регионам Президент. Их потребности закрываются в полном объёме», – добавили в ведомстве.